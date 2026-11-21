Pumas y Rayados se enfrentan en CU en un duelo clave para los dos equipos. Los titulares de ambas escuadras.

Pumas UNAM recibe a Rayados este sábado 21 de noviembre en un duelo clave para ambos equipos pensando en la Fiesta Grande. El encuentro inicia a partir de las 19:00hs (CDMX) en el Estadio Olímpico Universitario, en un choque directo por la Liga MX.

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El equipo de Esteban Solari llega en el undécimo puesto de la tabla con 21 puntos (5 victorias, 6 empates y 5 derrotas), tras igualar 2-2 frente al América en la fecha pasada. Pumas está obligado a ganar en Ciudad Universitaria y esperar una combinación de tropiezos de León y Pachuca y para meterse entre los ocho mejores.

Por su parte, Monterrey ocupa la octava posición con 24 unidades (7 triunfos, 3 empates y 6 caídas) luego de imponerse 1-0 sobre Querétaro en su partido pendiente de la Jornada 7. El equipo de Matías Almeyda depende de sí mismo: una victoria en CU le garantiza matemáticamente su lugar en los Cuartos de Final.

La probable alineación de Pumas UNAM

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Álvaro Angulo

Uriel Antuna

Adalberto Carrasquilla

Víctor Arteaga

César Huerta

Juninho Vieira

Robert Morales

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La probable alineación de Rayados de Monterrey