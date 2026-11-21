Pumas UNAM recibe a Rayados este sábado 21 de noviembre en un duelo clave para ambos equipos pensando en la Fiesta Grande. El encuentro inicia a partir de las 19:00hs (CDMX) en el Estadio Olímpico Universitario, en un choque directo por la Liga MX.
El equipo de Esteban Solari llega en el undécimo puesto de la tabla con 21 puntos (5 victorias, 6 empates y 5 derrotas), tras igualar 2-2 frente al América en la fecha pasada. Pumas está obligado a ganar en Ciudad Universitaria y esperar una combinación de tropiezos de León y Pachuca y para meterse entre los ocho mejores.
Por su parte, Monterrey ocupa la octava posición con 24 unidades (7 triunfos, 3 empates y 6 caídas) luego de imponerse 1-0 sobre Querétaro en su partido pendiente de la Jornada 7. El equipo de Matías Almeyda depende de sí mismo: una victoria en CU le garantiza matemáticamente su lugar en los Cuartos de Final.
La probable alineación de Pumas UNAM
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Angulo
- Uriel Antuna
- Adalberto Carrasquilla
- Víctor Arteaga
- César Huerta
- Juninho Vieira
- Robert Morales
La probable alineación de Rayados de Monterrey
- Esteban Andrada
- Érick Aguirre
- Víctor Guzmán
- Alonso Aceves
- Gerardo Arteaga
- César Garza
- Orbelín Pineda
- Lucas Ocampos
- Jesús Manuel Corona
- Diego Rossi
- Hugo Cuypers