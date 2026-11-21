El equipo de Esteban Solari mantiene las esperanzas para clasificar a la próxima instancia del certamen.

Pumas afronta una auténtica final este sábado 21 de noviembre. Desde las 19:00 horas de la CDMX, el equipo de Esteban Solari recibirá a Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, por la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con la ilusión de conseguir un boleto para la siguiente fase.

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Sin embargo, los universitarios llegan con un panorama complicado. Ubicados en el undécimo lugar con 21 puntos y una diferencia de goles de -2, necesitan ganar para mantener sus posibilidades matemáticas, aunque el resultado ante Monterrey no será suficiente por sí solo. También deberán estar atentos a lo que suceda con Pachuca y León.

Por eso, Pumas podría llegar al partido sabiendo si todavía tiene posibilidades de meterse entre los ocho mejores o si quedó eliminado. A continuación, repasamos qué necesita el conjunto de Solari para avanzar y cuáles son los escenarios que pueden presentarse en la última jornada.

¿Qué pasa si Pumas pierde o empata ante Rayados?

Una derrota o una igualdad dejarían a Pumas sin posibilidades de clasificar a la Liguilla. Si pierde, terminará el torneo con 21 puntos, mientras que un empate apenas le permitiría alcanzar las 22 unidades, cifras insuficientes para meterse entre los ocho primeros de la clasificación.

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¿Qué necesita Pumas si consigue la victoria ante Monterrey?

Si Pumas derrota a Rayados, llegará a 24 puntos y todavía tendrá posibilidades de quedarse con el último boleto disponible. Sin embargo, necesitará que se den otros resultados en la Jornada 17 para conseguirlo.

En primer lugar, Pachuca no debe vencer a Toluca. Si los Tuzos ganan, alcanzarán los 25 puntos y quedarán fuera del alcance de los universitarios. Un empate o una derrota, en cambio, mantendrían abierta la posibilidad para el equipo de Solari.

Además, León deberá perder frente a Santos Laguna. Si los Esmeraldas empatan, llegarán a 24 unidades y cuentan con una diferencia de goles de +2, por lo que superarían a Pumas, que actualmente tiene -2. Una victoria también los dejaría por encima de los universitarios.

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Por último, Pumas deberá prestar atención a la diferencia de goles en su enfrentamiento con Rayados. Si gana por tres o más tantos, superará a Monterrey en ese rubro. Si consigue una victoria por uno o dos goles, dependerá de los criterios de desempate.

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