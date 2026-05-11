Pumas y América igualaron 6-6 en el global de la serie, por lo que los Felinos avanzaron por haber sido líderes en la etapa regular.

Como no podía ser de otra manera, el Clásico Capitalino en CU fue para el infarto. Pumas se adelantó 3-0 en la primera mitad y todo indicaba que sería una clasificación tranquila para los Felinos. Sin embargo, América empató el partido y tuvo la gran chance sobre el final.

Publicidad

Henry Martín falló el penal decisivo en el minuto 87 al estrellar el balón en el poste. Luego Pumas supo aguantar la ventaja y avanzó a la semifinal por ventaja deportiva. La afición auriazul estalló de felicidad tras el silbatazo final, al igual que Efraín Juárez.

Efraín Juárez ha creado un equipo muy goleador al que le cuesta poco crear situaciones y convertir anotaciones. Después del encuentro, el entrenador de Pumas se acercó a la afición universitaria y realizó el famoso ‘Goya’ con el público.

El director de esta orquesta… Don Efraín Juárez echando el Goya con la Rebel pic.twitter.com/9jc4a9UVXz — Danie Cortés ⚽️✨ (@DanieCortesB) May 11, 2026

Publicidad

La palabra de Efraín Juárez

“Hoy, por el espectáculo que se dio, puedo decirle a toda la gente de Pumas que mañana saque su camiseta y se sienta orgullosa. Llevamos a un equipo de jerarquía a sufrir en nuestra casa, y a veces hay que hacer eso para alcanzar los objetivos”, comentó el técnico en conferencia de prensa.

Ahora el club auriazul se enfrentará en la semifinal con Pachuca, que eliminó al bicampeón de la Liga MX en los cuartos de final. El primer juego se llevará a cabo en el Estadio Hidalgo y la serie se definirá en CU, donde Pumas otra vez tendrá la ventaja de avanzar en caso de que la serie termine igualada.

En síntesis

Pumas clasificó a la semifinal tras empatar el marcador global frente al Club América.

El jugador Henry Martín falló un penal decisivo en el minuto 87 del encuentro.

El entrenador Efraín Juárez celebró el pase realizando un ‘Goya’ con la afición universitaria.