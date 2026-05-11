Jonathan dos Santos con posibilidad de renovar con América

Desde hace ya un par de semestres se ha dado a conocer que Jonathan dos Santos está pensando en el retiro, esto debido a una serie de lesiones que venía acarreando, por lo que una de las posibilidades era que tras el tricampeonato, el futbolista se despidiera del Nido. Sin embargo, todo parece indicar que todavía no lo hará.

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La idea de conseguirle un reemplazo llegó a André Jardine con la supuesta llegada de Rodrigo Dourado, lamentablemente esto no se puso dar, ya que las cualidades de uno y de otro no son las mismas dentro del terreno de juego. De esta manera, se habrían planteado convencerlo de nueva cuenta para posponer su retiro.

¿América renovará a Jonathan dos Santos?

De acuerdo con la información de @BIYIK en “X”, el conjunto azulcrema ya le habría solicitado al jugador que no se fuera del equipo para el Apertura 2026, pero el mexicano ni siquiera dio respuesta, por lo que se encamina una posibilidad de que pueda continuar en el equipo, por lo menos seis meses más de renovación.

Hay que mencionar que en este torneo sí tuvo varias suplencias, precisamente con la intención de que el brasileño tuviera más oportunidades y se mantuviera en esa posición en caso de que Jona se fuera, pero aún así su presencia sigue siendo fundamental para el esquema de Jardine, por lo cual lo querría mantener en la plantilla.

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Hasta el momento no se define nada, por lo que tendrán hasta el 8 de junio que regresan a Coapa para dar a conocer su situación, ya que sería hasta finales de este mes cuando termine su contrato con el equipo, por lo que de ahí se sabrá si la directiva lo renueva o también si no le dan continuidad al estratega y el planteamiento con él será distinto.

En síntesis