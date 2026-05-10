Por qué el Club América clasificó a Concachampions si perdió ante Pumas

Este domingo el Club América intentó conseguir y remontar el partido ante Pumas para conseguir el pase a Semifinales, pero lamentablemente un penal fallado por Henry Martín hizo que el equipo perdiera la oportunidad en los últimos minutos del juego. Tras ello quedaron eliminados del Clausura 2026, pero con pase a la Concacaf Champions Cup 2027.

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El día de ayer se dio a conocer que el conjunto azulcrema, pese al marcador que obtuviera hoy ante Pumas, ya estaba clasificado a la Concachampions del siguiente año. Lo extraño era que el club todavía no jugaba y no cumplía con algunos de los requerimientos que se plantean para los equipos que clasifican a esta competencia.

De acuerdo con las reglas, pasan los dos equipos que lleguen a la Final en la última edición, en este caso Tigres y Toluca, quienes ya tienen asegurado su lugar. Los otros dos conjuntos, son lo que están mejor posicionados en la tabla anual, por lo que estos lugares los ocupan Chivas y Cruz Azul. Y los últimos dos son aquellos que llegan a la Final del Clausura 2026.

¿Por qué América clasificó a la Concachampions?

Con la noticia de que América no cumple con nada de ello y fueron eliminados en los Cuartos de Final, la explicación es la siguiente y es que tomando en cuenta que el Rebaño y La Máquina se enfrentarán en una semifinal, habrá uno de ellos que llegue también a la Final, por lo que no se ocuparía un puesto.

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Es por esta razón que el siguiente en la tabla es el América, por lo que consiguió clasificar, puesto que de Pumas y Pachuca sólo uno llegaría a la Final ahí el pase sería para cualquiera de ellos. De esta manera, el equipo azulcrema tendrá la oportunidad de ir a Concachampions en busca de un título internacional que tanto les hace falta.

En síntesis