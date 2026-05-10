Club América visita a Pumas UNAM en un nuevo Clásico Capitalino y buscará sellar su clasificación a las semifinales del Clausura 2026.

Desde las 19:15 hs de la CDMX, Club América visita a Pumas UNAM en el Estadio Olímpico Universitario por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. El Clásico Capitalino definirá a uno de los semifinalistas del campeonato mexicano en una serie que quedó completamente abierta.

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El partido de ida disputado en el Estadio Azteca terminó igualado 3-3 en uno de los encuentros más intensos de la Liguilla. Tanto América como Pumas mostraron poder ofensivo y dejaron la eliminatoria sin un favorito claro de cara a la revancha en Ciudad Universitaria.

Sin embargo, el conjunto azulcrema llega con una obligación muy clara para este encuentro. Debido a la posición en la tabla general, el empate no le sirve al equipo dirigido por André Jardine. La ventaja deportiva favorece a Pumas, por lo que cualquier igualdad clasificará automáticamente al conjunto universitario.

Club América necesita ganar sí o sí para avanzar a semifinales

Por esa razón, América está obligado a ganar en el Olímpico Universitario sin importar el marcador. Un triunfo por cualquier resultado le dará el boleto a las semifinales del Clausura 2026 y dejará eliminado a Pumas en su propia casa.

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En caso de empate, ya sea 0-0, 1-1, 2-2 o cualquier otro resultado, el clasificado será Pumas gracias a la ventaja deportiva conseguida durante la fase regular. La derrota, obviamente, también dejaría afuera al conjunto azulcrema.

De esta manera, América afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada con la presión de tener que ganar sí o sí en Ciudad Universitaria. Del otro lado, Pumas sabe que cualquier empate le alcanzará para meterse entre los cuatro mejores equipos del Clausura 2026.

En sintesis

El Club América visita a Pumas UNAM a las 19:15 hs en el Estadio Olímpico.

visita a a las en el Estadio Olímpico. Tras el 3-3 en la ida, Pumas avanzará a semifinales con cualquier empate global.

en la ida, avanzará a semifinales con cualquier empate global. El equipo de André Jardine necesita ganar obligatoriamente para clasificar en el Clausura 2026.