Este es el escenario que se le presenta al equipo de Antonio Mohamed para intentar seguir con vida en la Liguilla.

Con el envión anímico que significó clasificar a la final de CONCACAF, Toluca buscará una nueva remontada pero en Liga MX. En el plano internacional, ya pudo hacerlo este miércoles en casa; ahora, en el ámbito local, necesita repetirlo el domingo como visitante. El bicampeón se juega sus últimas fichas para intentar evitar que le arrebaten la corona que le pertenece.

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Los ‘Diablos Rojos’ vienen de caer por 1-0 ante Pachuca en la ida de la serie de los cuartos de final de la Liguilla, un resultado que golpeó internamente a la plantilla escarlata. El mal sabor de boca, sobre todo, pasó por haber sufrido esa derrota en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca de local se hace muy fuerte y es prácticamente invulnerable… salvo en ese juego.

La revancha de la llave entre el equipo choricero y los ‘Tuzos’ se llevará a cabo el próximo domingo 10 de mayo, en el Estadio Hidalgo, la casa del Pachuca. Esto es, el ganador de los últimos dos torneos deberá dar un batacazo lejos de casa si quiere seguir con vida en el Clausura 2026. Tras el exitoso paso por los campeonatos anteriores, está al borde del KO en este.

Para poder dar vuelta la serie y clasificar a semifinales, Toluca debe ganar por dos goles de diferencia ante Pachuca en el partido de vuelta. Cualquier resultado victorioso por esa diferencia (o con mayor ventaja) meterá al equipo de Antonio Mohamed en la siguiente fase de la Liguilla. Otros marcadores solamente ayudarían a empujar al cuadro escarlata al precipicio.

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Esta situación límite que le toca afrontar a los ‘Diablos Rojos’ tiene que ver con que los ‘Tuzos’ tienen ventaja deportiva por posición en la tabla general. Esto significa que en caso de un empate global en la llave, avanza Pachuca y Toluca queda fuera. Por ello, perdiendo, igualando o ganando por un gol de diferencia en la revancha, el equipo del ‘Turco’ sería eliminado.