¡Todo definido! Toluca y Tigres UANL nos obsequiarán un espectáculo muy esperado: una final internacional entre mexicanos. Habrá duelo de titanes en la gran final de la Concachampions 2026, instancia que alcanzaron tras eliminar a sus respectivos rivales estadounidenses. A continuación, todo lo que tienes que saber sobre la definición del título entre ambos gigantes.

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Cómo clasificaron Toluca y Tigres a la final de la Concachampions 2026:

Los ‘Diablos Rojos’ sacaron boleto a esta fase tras dejar en el camino a Los Ángeles FC en semifinales de la competencia continental, por un triunfo global de 5-2. En el encuentro de ida en Estados Unidos, el equipo de Antonio Mohamed cayó por 2-1, pero en el juego de vuelta en México, se impuso por 4-0.

Los ‘Universitarios’, por su parte, obtuvieron pasaje tras eliminar a Nashville SC en las semifinales del torneo internacional, a raíz de una victoria global por 2-0. En el primer cruce en Estados Unidos, el conjunto de Guido Pizarro ganó por 1-0, y en la revancha en México, selló la serie venciendo también por 1-0.

Cuándo y a qué hora juegan Toluca vs. Tigres la final de la Concachampions 2026:

El partido Toluca vs. Tigres UANL se celebrará el próximo sábado 20 de mayo del 2026. La fecha estuvo estipulada desde un principio por CONCACAF y no se moverá. El horario aún no está confirmado. Tendrá la particularidad de que será el último juego de la temporada, ya que la Liga MX se define el fin de semana anterior. Escarlatas y auriazules definen su suerte en el cierre del mes.

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Dónde y en qué estadio juegan Toluca vs. Tigres la final de la Concachampions 2026:

El partido Toluca vs. Tigres UANL tendrá como sede al Estadio Nemesio Diez, la casa de los ‘Diablos Rojos’, con capacidad para 30 mil espectadores. Hay un antecedente muy reciente de una definición en esa cancha: allí, el dueño de casa le ganó la final del Clausura a los ‘Felinos’, hace apenas seis meses. Habrá distribución a partes iguales de los boletos para la definición.

¿Por qué Toluca será local y no Tigres en la final de la Concachampions 2026?

El cuadro escarlata se “ganó el derecho” de la localía por mérito deportivo. La final de la CONCACAF Champions Cup no tiene sede neutral nunca, sino que se define en base a la performance de los clasificados en el torneo. Tanto Toluca como Tigres sumaron 12 puntos en la cosecha, pero los Diablos tuvieron +11 de diferencia de gol contra +3 de los Universitarios.