La tecnología lanzó su vaticinio sobre el partido que definirá quién se queda con el trofeo de CONCACAF. El resultado.

La CONCACAF Champions Cup 2026 no podía tener un desenlace mejor para mantener expectantes a todos los seguidores de la competición. La gran final ya tiene todo definido, y lo más destacado, es que Toluca y Tigres UANL serán los contendientes en el ‘mata-mata’ por el trofeo. La Copa se quedará en México y sólo resta saber quién se la llevará.

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Tras la confirmación de los flamantes finalistas, la ansiedad fue más y se recurrió a la tecnología para que brinde un anticipo de lo que será esa apasionante definición del título. La Inteligencia Artificial arrojó su predicción sobre cómo terminará el partido que decidirá el campeonato y además, entregará el boleto al próximo Súper Mundial de Clubes.

En su simulación de la final entre Toluca y Tigres, contemplando las bajas y todas las circunstancias en que se desarrollará el juego, la IA señaló que los ‘Diablos Rojos’ serán campeones. Más allá de no poder contar con Alexis Vega ni Jesús Gallardo, el modelo apunta que, tal como sucedió el torneo doméstico pasado, serían los verdugos de los ‘Felinos’.

Toluca le volvería a ganar una final a Tigres [Foto: Getty]

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Considerando más de veinte factores, el anticipo de la Inteligencia Artificial en la antesala del cruce entre Toluca y Tigres apunta que el cuadro choricero tiene 58.4% de chances de consagrarse. Al mismo tiempo, coloca a los ‘Universitarios’ como con 41.6% de posibilidades de alcanzar la coronación, un porcentaje que no deja de ser relevante de cara a la final.

Según el pronóstico más preciso formulado por la IA, el equipo de Antonio Mohamed se impondría por 2-1, en el partido único en el que se celebrará la definición de la Concachampions 2026. De acuerdo a lo estipulado, “Tigres llegará con más nombres, Toluca llegará como mejor equipo”, y esa será la clave del triunfo escarlata en el Estadio Nemesio Diez.

Dentro del análisis de la tecnología, Toluca se pondría en ventaja a los 14 minutos con gol de Paulinho de cabeza tras un centro desde la derecha de Helinho. Posteriormente, a los 34 minutos, Tigres empataría el juego con un tanto de Rodrigo Aguirre, empujando un buscapié de Diego Lainez en diagonal al área. Las cifras definitivas las pondría a los 66 minutos Marcel Ruiz: tras un córner, le quedaría el rebote en la puerta del área y la clavaría en un ángulo. ¿Se dará de este modo?