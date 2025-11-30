¿Qué tiene que pasar para que haya Clásico Regio en las semifinales del Apertura 2025?

Todos los daban por eliminados, pero los regios hicieron su trabajo y se metieron en las semifinales del Apertura 2025, dejando en claro que todavía son candidatos a quedarse con el título esta temporada. Rayados parecía perdido y otro fracaso se asomaba para el equipo de Monterrey, pero un gol agónico de Germán Berterame les permitió eliminar al América en los cuartos de final del torneo.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Por su parte, Tigres tenía que buscar la remontada tras perder por 3-0 ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. Aprovechando su localía en el Volcán, los felinos golearon 5-0 y se metieron entre los cuatro mejores del certamen, demostrando que aún pueden pelear por el campeonato.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Con ambos equipos clasificados, se abre la posibilidad de que haya un Clásico Regio en las semifinales. Todo dependerá del resultado de la serie entre Cruz Azul y Chivas, que hoy definirán al último semifinalista del Apertura 2025. La rivalidad histórica del norte podría volver a brillar en esta fase clave del torneo.

¿Qué debe pasar para que haya Clásico Regio?

Si Cruz Azul avanza, las semifinales quedarían de la siguiente manera: Toluca vs Rayados y Tigres vs Cruz Azul. En este escenario, no habría clásico entre Monterrey y Tigres, aunque ambos seguirían en la pelea por la final. Cada equipo tendría un camino distinto para intentar llegar al título.

En cambio, si Chivas gana la serie, se daría el esperado Clásico Regio en semifinales: Tigres se enfrentaría a Rayados y Toluca chocaría contra Chivas. Este escenario promete uno de los duelos más emocionantes del torneo, con la histórica rivalidad del norte definiendo un boleto a la final del Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

En cualquier caso, las semifinales cerrarán en estadios emblemáticos: el Nemesio Díez y el Volcán. Los aficionados ya esperan con expectativa estos partidos, que serán decisivos para conocer quiénes pelearán por el campeonato. Todo está listo para que la recta final del torneo sea intensa y llena de emociones.