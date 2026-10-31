El timonel del conjunto regio no está en la cancha contra el Tijuana y descolocó a muchos aficionados.

El encuentro entre Rayados y Xolos que se celebrará esta tarde en el Norte contará con todo tipo de condimentos que le darán sabor al juego. Los objetivos de los equipos en el Apertura 2026, la posición de cada uno en la tabla y sus últimas presentaciones los ponen en un lugar comprometedor. Todo encamina a un partido grande.

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Ahora bien, una de las particularidades más llamativas que nos trae este enfrentamiento será la ausencia de uno de los dos entrenadores. Matías Almeyda no dirigirá al Monterrey desde el banquillo ante los de Tijuana. En el banco local se podrá observar a los suplentes y a otros miembros del staff, pero no al técnico argentino.

No obstante, la falta del entrenador del cuadro dueño de casa estaba dentro de lo esperado. Es que el ‘Pelado’ fue expulsado la fecha anterior y debe cumplir la pena. En el encuentro pasado, Rayados sufrió no solo la pérdida de su entrenador para enfrentar a Xolos, sino también a Orbelín Pineda que también vio la tarjeta roja.

Almeyda discutió con el juez y fue expulsado [Foto: Getty]

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Matías Almeyda le había reclamado enérgicamente sus fallos a Víctor Cáceres, árbitro del juego previo de Rayados, donde el DT no estaba de acuerdo. El timonel de Monterrey reclamaba la expulsión de Orbelín y un gol anulado a Rossi en aquel encuentro. Sin embargo, el juez sintió que se había expresado con ‘palabras’ y lo echó.

En los días previos al duelo entre Rayados y Xolos, la junta del Monterrey había enviado un petitorio formal para que le quiten el apercibimiento al técnico. Sin embargo, el ente pertinente se mantuvo firme y ratificó la sentencia de un juego de sanción. De esa manera, Matías Almeyda no podrá estar presente hoy por la Liga MX.

En esta ocasión, no ocurre como en otras circunstancias donde se le impone un castigo económico, se paga y ya. En este caso, el estratega no pudo abonar una multa y debe ver el partido desde un palco. El auxiliar técnico del ‘Pelado’ será el entrenador eventual de Rayados durante el encuentro ante Xolos por el Apertura 2026.