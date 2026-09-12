El refuerzo estrella del cuadro azulcrema no está en el equipo titular para el Clásico Joven. El motivo.

El único invicto que tiene el Apertura 2026 se juega el honor este sábado, en el compromiso más esperado del fin de semana. América ‘visitará’ en el Estadio Azteca a Cruz Azul, con la intención no solo de ganarle a su archirrival sino de sostenerse en la cima del torneo. Para ello, deberá sacar un buen resultado ante el último campeón de México.

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De cara a este encuentro de la jornada 8, Guillermo Almada no dará demasiadas sorpresas en la formación para medirse ante ‘La Máquina’. Así, el flamante refuerzo Carlos Álvarez no será parte del once inicial del América ante Cruz Azul, en la 205° edición del Clásico Joven del futbol mexicano. El mediocentro español aparece en la banca de la visita.

Aunque muchos esperaban su rápida inserción en el equipo por la jerarquía del futbolista en cuestión, lo llevarán de a poco por la inactividad que trae desde el Viejo Continente. El último partido oficial que jugó Carlos Álvarez fue hace casi un mes, el 16 de agosto, donde disputó 45 minutos en la derrota del Levante por goleada ante el RCD Espanyol.

Carlos Álvarez en su presentación en el América.

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En las últimas horas, tras las especulaciones y rumores, Santiago Baños confirmó que el jugador no trae lesión. En los trascendidos se había señalado que Carlos Álvarez había llegado al América padeciendo una pubalgia, pero el directivo señaló que no es así. Es más, él mismo aseguró que el nuevo fichaje estaría disponible ante el Cruz Azul.

El volante español vestirá la dorsal ‘8’ cuando le toque entrar a jugar ante el América y su debut podría ser esta misma noche en el Clásico Joven ante Cruz Azul. Miguel Borja, Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo también aguardan por estrenarse, recordando que Edwin Cerrillo y Oscar Perea son caras nuevas pero ya debutaron.

Con Carlos Álvarez en el banquillo, la probable alineación del América para vérselas ante el Cruz Azul en la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX sería la siguiente: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Alan Cervantes, Érick Sánchez; Isaías Violante, Raphael Veiga, Brian Rodríguez; Henry Martín.