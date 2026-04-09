El Club América y Cruz Azul serán los protagonistas de una nueva edición de una las tradicionales contiendas del futbol mexicano: el “Clásico Joven“. En un duelo atípico por el presente irregular de ambos equipos, el escenario se abre y todo puede suceder. El caliente derby se disputará en el marco de la jornada 14 del Clausura 2026, a muy poco del cierre de la fase regular.

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¿Cómo llegan América y Cruz Azul al juego del Clausura 2026?

Las ‘Águilas’ alcanzan este tramo del campeonato ubicados en la 6° posición, con 18 unidades, luego de cosechar cinco victorias, tres igualdades y cinco derrotas. Los dirigidos por André Jardine vienen de igualar 1-1 con Santos Laguna fuera de casa, con gol de Alexis Gutiérrez, donde dejaron una imagen decepcionante.

Por su parte, ‘La Máquina’ arriba a esta instancia colocada en el 2° puesto del certamen, con 27 puntos, producto de ocho triunfos, tres empates y dos caídas. Los conducidos por Nicolás Larcamón llegan tras caer por 2-1 ante Pachuca como local, con gol de Christian Ebere, en un golpazo ante una afición exigente.

Cruz Azul se quedó con el último Clásico Joven [Foto: Getty]

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¿Cuándo juegan América vs. Cruz Azul por el Clausura 2026?

El partido Club América vs. Cruz Azul se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril, desde el Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte por motivos de patrocinio. El encuentro dará comienzo a partir de las 21.05 horas del Centro de México, en el cierre del segundo día de juegos de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Qué canal transmitirá América vs. Cruz Azul por el Clausura 2026?

El partido Club América vs. Cruz Azul se podrá sintonizar en televisión mexicana únicamente a través de las pantallas de TUDN y Canal 5. Por otro lado, el Clásico Joven también contará con la transmisión de la plataforma de paga ViX Premium, a la que habrá que estar suscriptos para verlo online. Además, en forma gratuita lo pasará Layvtime por medio de su canal de YouTube.

El historial completo del Clásico Joven entre América y Cruz Azul:

A lo largo de la historia, las ‘Águilas’ y ‘La Máquina’ se vieron las caras en 70 oportunidades, con ventaja de 11 partidos de diferencia para el América. El equipo más ganador de México se impone en esta rivalidad. El equipo de Coapa suma 29 triunfos ante su oponente, los Cementeros acumulan 18 victorias, e igualaron en 23 ocasiones.

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¿Cómo quedó el último Clásico Joven entre América y Cruz Azul por Liga MX?

El antecedente más reciente entre los azulcremas y los celestes data del pasado 19 de octubre, cuando Cruz Azul venció por 2-1 al América, por la fecha 13 del Apertura 2025. En aquel compromiso, Brian Rodríguez había puesto en ventaja a las ‘Águilas’, y posteriormente Gabriel Fernández e Ignacio Rivero dieron vuelta el resultado para ‘La Máquina’.

El resumen del último Clásico Joven entre América y Cruz Azul: