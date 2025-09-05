El mercado de pases de la Liga MX continúa abierto y las directivas de los equipos de la Primera División de México siguen trabajando para terminar de delinear las plantillas que conformarán para disputar lo que queda del segundo semestre del 2025.

Un equipo que acaba de confirmar a un nuevo refuerzo es Xolos, que dio uno de los golpes de la ventana de transferencias con la contratación de, acorde a la información del periodista argentino César Luis Merlo, mediocentro ofensivo Ezequiel Bullaude.

El futbolista de Argentina de 24 años arribará a préstamo por un año con opción de compra desde el Feyenoord, club dueño de su ficha, donde compartió equipo algunos meses con Santiago Giménez, artillero del Milan y de la Selección Mexicana.

Sin embargo, en el último curso, el ex jugador de Godoy Cruz estuvo cedido en la institución neerlandesa Fortuna Sittard. Ahora tendrá la oportunidad de sumarse a un nuevo equipo de un futbol distinto e intentará hacerse importante en la alineación titular.

El mediocentro llega a México en búsqueda de rodaje futbolístico, debido a que no era tenido en cuenta por el entrenador del cuadro rojiblanco, Robin Van Persie. Esto se revela al no ser convocado para los partidos de la Eredivisie y los playoff clasificatorios a la UEFA Champions League en este inicio de temporada.

¿Cómo fue la temporada 2024-25 de Ezequiel Bullaude?

En Fortuna Sittard, el jugador fue parte de 30 partidos, en los que fue titular en 27 de ellos. Además, se dio el gusto de marcar 8 goles y realizar una asistencia. La institución verdiamarilla no realizó nuevas gestiones para renovar el préstamo o intentar comprar parte de su ficha y volvió al gigante de Países Bajos.