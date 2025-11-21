Xolos venció por 3-1 a FC Juárez este jueves y se dio la posibilidad de jugar los cuartos de final de la Liguilla contra Tigres. Gilberto Mora fue una de las figuras de Tijuana e incluso la joya de México convirtió el segundo gol del partido a través de un penal a lo Panenka.

Dos días después de su titularidad con la Selección Mexicana en el amistoso ante Paraguay, Gilberto Mora se hizo presente en el juego clave de Tijuana por el Play-In y el joven ayudó al equipo de Sebastián Abreu a lograr la victoria para avanzar en la Liga MX.

Luego del triunfo de Xolos, el entrenador uruguayo llenó de elogios a Gilberto Mora y además contó una historia sobre el penal a lo Panenka que ocurrió en la práctica previa: “Ayer estuvimos entrenando. Como sabía que había gente, les dije a los pateadores: ‘A ver, vengan, pateen tres penales cada uno, pero pateen a diferentes lugares porque lo están grabando'”.

“‘Si no, mañana estamos dando indicios para tener un palo, al otro y al medio, ¿no?’ Y ahí va Gil y la pica en el primero, me mira y se ríe. Como a mí me gusta darle libertad a los jugadores, si vos los elegís para patear es porque le das toda la confianza“, comentó Sebastián Abreu sobre que Gilberto Mora ya venía practicando el pegarle así en los penales.

El técnico es recordado por patear penales a lo Panenka, como por ejemplo en una definición por los cuartos de final del Mundial 2010 de Uruguay ante Ghana: “Hacer comparaciones… si empezamos a hacer comparaciones de dónde, para el momento de él y la importancia del partido, tenía una relevancia enorme y mostró una personalidad impresionante, que ya está recontra comprobado“.

“A Gilberto ya no se lo tiene que mirar como un proyecto a desarrollar, ya es consolidado… totalmente analizable para ser titular en la selección mayor de México para una Copa del Mundo. Porque no solo es en un penal, es en un tiro libre, es en el uno contra uno, es en intentar siempre querer jugar… Él intenta jugar siempre, lo agarran, le tiran la camiseta y no se tira, quiere seguir jugando porque quiere estar con el balón”, concluyó Sebastián Abreu acerca de Gilberto Mora.

¿Cuándo juegan Xolos vs. Tigres?

Tigres terminó 2° en la tabla, por lo que se enfrenta en los cuartos de final con Xolos, que quedó 7° en la clasificación tras superar a FC Juárez. El primer duelo entre ambos por la Liguilla se llevará a cabo el próximo 26 o 27 de noviembre; el día y horario oficial se confirmará una vez que se dispute el segundo Play-In entre Pachuca y los Bravos.

