Emilio Butragueño habló sobre la posible llegada de Gilberto Mora a Real Madrid: “Siempre buscamos…”

Gilberto Mora genera mucho interés desde Europa por su gran potencial. El directivo de Real Madrid se refirió al joven mexicano.

Por Patricio Hechem

Gilberto Mora, una de las joyas de México
Mucho se ha hablado en la última década sobre que cada vez hay menos futbolistas nacionales en Europa. Dicho esto, si hay un joven que tiene gran potencial para realizar gran parte de su carrera en el Viejo Continente ese es Gilberto Mora, una de las joyas de México.

Esta semana surgieron rumores sobre que Real Madrid se estaría planteando el fichaje de Gilberto Mora, sobre todo para adelantarse a otros posibles equipos europeos que podrían buscar quedarse con el mexicano. El club español ya ha hecho esto con Endrick y Franco Mastantuono, por ejemplo.

Rafaela Pimienta, agente de Gilberto Mora, responde si quiere verlo en Real Madrid: “Prefiero que…”

Gilberto Mora va a cumplir los 17 años el próximo 14 de octubre y, por las reglamentaciones de FIFA, el futbolista de Xolos no puede jugar para ningún club europeo hasta que no sea mayor de edad. Sin embargo, un equipo sí puede ficharlo antes de los 18 años.

¿Es posible el fichaje?

Este jueves se realizó el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League. Allí estuvo Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, y fue consultado por el periodista Emiliano Raggi en TNT Sports por la posibilidad de fichar a Gilberto Mora.

“Bueno, tuvimos un mexicano (Hugo Sánchez) que forma parte de nuestra historia. Le tenemos una gran gratitud y nos unió a ese país. En lo personal le tengo un gran cariño. Siempre buscamos grandes jugadores y no importa la nacionalidad“, comentó la leyenda del Real Madrid.

Más allá de los rumores, César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, descartó de momento el posible fichaje de Gilberto Mora por el club español. A pesar de que es muy joven, es una temporada clave para el centrocampista por sus intenciones de disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

patricio hechem
Patricio Hechem
