¿Jordan Carrillo seguirá siendo banca?

Este sábado, Gabriel Milito decidió darle minutos a Jordan Carrillo en el momento más crítico del equipo. Pese a que estaban jugando contra 10 de Tigres, el equipo iba abajo en el marcador y después de que ingresara el exjugador de Pumas cayó la anotación que los puso en igualdad de condiciones y rescataron un punto en esta jornada.

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Debido a la muestra que dio el jugador mexicano, los aficionados comenzaron a mencionar que debían darle más minutos y precisamente era uno de los cuestionamientos que tenía la prensa en la rueda de prensa del estratega, por lo que fue una pregunta obligada saber si con esto se había ganado la titularidad en los próximos duelos.

¿Milito pondrá de titular a Jordan Carrillo?

Ante las bajas que ha tenido el equipo, Milito dejó claro que al igual que los demás jugadores tendrá que buscar un lugar en el 11 inicial, dando muestra de que lo que hizo en el partido ante los de la UANL no le aseguraba que su lugar estuviera asegurado, haciendo pensar que aún así no es del agrado del técnico para que arranque los duelos.

“Contento por él, por el gol que marcó, le viene muy bien para su confianza . Estamos muy encima de los chicos que juegan menos minutos, le prestamos atención a muchos de ellos justamente que su autoestima no se vea dañada, pero claro que todos los futbolistas quieren estar, quieren jugar, cuando no juegan siempre algo les afecta. Intentamos ayudarlos y que sigan preparándose. Porque hay que estar preparados cuando toquen los momentos. Hoy era necesario que ingresara, nos ayudó con el empate con su gol y de cara al futuro tendrá las mismas opciones que el resto de sus compañeros”. Gabriel Milito

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En esta declaración también muestra que las reacciones que se han visto del futbolista en otros duelos se deben principalmente a esa falta de minutos que Milito comenta que les afecta y se ve en la manera en la que acciona en ocasiones ante las cámaras, pero aún así se le abre una posibilidad de que lo pueda ganar.

En síntesis