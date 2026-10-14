La polémica de Jordan Carrillo con Chivas que no lo dejaría jugar

Estas son las imágenes que se han filtrado y que podrían ser la razón de los pocos minutos con Gabriel Milito.

Jordan Carrillo salió de Pumas siendo uno de los mejores jugadores, en el cuadro de Efraín Juárez solía ser titular indiscutible y fue uno de los elementos clave para que la escuadra auriazul llegara a la final del Clausura 2026. Es por ello que al ser mexicano y con tan buena proyección, Santos decidió vendérselo a Chivas para que continuara su desarrollo.

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Aunque los universitarios ya sabían que sólo estaba a préstamo, el hecho de que se fuera al Rebaño con la intención de ponerse en el radar de la Selección Mexicana fue un error que tanto al jugador como a la afición auriazul les costó y es que ahora se puede ver que el futbolista carece de minutos en la plantilla de Gabriel Milito.

Durante este torneo han sido siete encuentros los que ha disputado con la camiseta rojiblanca, donde sólo en tres ocasiones ha sido titular, acumulando apenas 281 minutos con el equipo. Carrillo no se ha podido hacer presente con anotaciones y muchos aficionados han notado ciertas formas que tiene que le hacen pensar que no es feliz con este club.

Por esto Milito habría borrado a Jordan Carrillo

Es aquí que todo cobra sentido y en redes sociales han comenzado a hacer viral un video en el que sabrían la razón por la cual no juega con Milito. Y es que recuperaron un video desde la llegada del estratega donde menciona: “Conmigo las caritas no van”, como haciendo alusión a molestias que tendrían los jugadores por sus decisiones o demás.

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“Archipaps por qué no juega Jordan Carrillo?” 🤨 El video es todo el tuic 🤐 https://t.co/A8tuoUvZcu — Archivismo (@Archivismo) October 12, 2026

En algunos videos que comparten se le ve entrenando con desanimo y cuando sus compañeros se acercan a comentarle algo, hace caras de desagrado. Pero la cereza del pastel fue una imagen que circula, donde ante Atlas, todos se paran a celebrar el gol de Ángel Sepúlveda y él es el único que se queda en la banca, reiterando lo antes mencionado.

No había visto que Jordan Carrillo andaba bien agüitado durante el Clásico Tapatío 😔 @Chivas pic.twitter.com/OUt5BvlASX — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) October 12, 2026

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En síntesis