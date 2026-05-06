La Selección Mexicana emitió un comunicado luego de que la situación escale a niveles insperados. David Faitelson habló de todo.

Las últimas horas del futbol mexicano han sido espeluznantes. Después de que se filtró la noticia de que Alexis Vega y Jesús Gallardo iban a jugar con Toluca en la Concachampions pese a haber sido convocados por Javier Aguirre, la situación escaló a todo nivel.

Publicidad

En Toluca alegaron que se le aprobó el permiso para poder utilizar a Alexis Vega y a Jesús Gallardo contra LAFC. Amaury Vergara y los otros equipos salieron al cruce. Después de lo sucedido, David Faitelson opinó de manera contundente sobre todo lo ocurrido.

“Vaya culebrón con el que nos hemos despertado hoy en el futbol mexicano. Es increíble lo que pasa. Ya podemos entender por qué somos parte de un futbol tercermundista. Ahora resulta que alguien le dijo al Toluca que estaba bien y que podía utilizar a sus jugadores pese a los acuerdos”, comenzó diciendo el periodista en un video que publicó.

“Toluca insiste que recibió un permiso. ¿De quién? ¿De Duilio Davino? ¿De Javier Aguirre? ¿De Mikel Arriola? Que den la cara. Como siempre hay mala comunicación, como siempre hay dobles discursos, como siempre cada quien ve por sus propios intereses“, agregó David Faitelson.

Publicidad

“¿Quién fue el que le dio el permiso a Toluca? Yo le creo a Toluca y a Valentín Díez, quien no haría nada para perjudicar al futbol mexicano. Y Chivas está en su derecho de molestarse. Es un show, es un circo. Es una burla el futbol mexicano”, concluyó el reconocido comunicador.

David Faitelson entendió el enojo de Amaury Vergara, Presidente de Chivas, quien le pidió a sus cinco convocados que se presenten al entrenamiento del Rebaño. Finalmente, la situación escaló tanto que la Selección Mexicana emitió un comunicado obligando a que todos sus futbolistas estén en el Centro de Alto Rendimiento antes de las 20:00hs de este miércoles.

Publicidad

Por lo tanto, Antonio Mohamed no podrá utilizar a Alexis Vega y a Jesús Gallardo pese al supuesto acuerdo que tenía Toluca y los 12 jugadores convocados se quedarán exclusivamente con la Selección Mexicana.

Los 12 convocados de la Liga MX

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Raúl Rangel (Chivas)

Israel Reyes (América)

Jesús Gallardo (Toluca)

Luis Romo (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Gilberto Mora (Xolos)

Roberto Alvarado (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

Armando González (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

En síntesis

David Faitelson calificó como un “circo” la polémica por los convocados.

El Tri ordenó concentrar a los futbolistas antes de las 20:00 horas de este miércoles.

Alexis Vega y Jesús Gallardo no jugarán con Toluca ante LAFC por orden federativa.