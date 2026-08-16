Le sale nuevo “pretendiente” a Sebastián Abreu para dejar a Xolos de Tijuana

Hace unos días, el nombre de Sebastián Abreu comenzó a tener relevancia y es que pese a no tener un buen desempeño en la Liga de Expansión con Dorados, pero llevar a Xolos de Tijuanaa la Liguilla del Clausura 2026, ha comenzado a ser uno de los principales elegidos para llevar la Selección de Uruguay […]

Hace unos días, el nombre de Sebastián Abreu comenzó a tener relevancia y es que pese a no tener un buen desempeño en la Liga de Expansión con Dorados, pero llevar a Xolos de Tijuanaa la Liguilla del Clausura 2026, ha comenzado a ser uno de los principales elegidos para llevar la Selección de Uruguay por lo que representa.

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Con la llegada de Diego Forlán, el charrúa comenzó a estar en el radar y su posibilidad de continuar en la escuadra fronteriza estaría por terminar. Sobre todo porque ha sido un equipo que ya en otras ocasiones ha dejado ir a sus técnicos que tienen este tipo de oportunidades de dirección técnica, por lo que no habría problema.

El futuro de Sebastián Abreu

Sin embargo, este domingo se reveló que ha entrado un nuevo “pretendiente” para el ‘Loco’ y es que el equipo Nacional de su país habría mandado una oferta para el estratega para que pudiera irse. Según la información de la periodista Lorena Troncoso, habría una cláusula que sería la que decidiría si se va o no del equipo.

¿Qué lo separa de Nacional?

La misma fuente menciona que tras el partido ante Cruz Azul se hablará de este tema, pero hay un par de temas: el primero es que es el club de sus amores del estratega y solamente le dieron 48 horas para que pudiera decidir su futuro en el cuadro uruguayo. Por lo que todo dependerá de la decisión que se tome en las siguientes horas.

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En síntesis