En la previa del partido, surgieron dudas sobre si Gilberto Mora podría disputar el encuentro debido a su edad. Tigres puso el tema sobre la mesa argumentando que, según la Ley Federal del Trabajo, los menores de 18 años no pueden laborar en establecimientos no industriales después de las 22:00 horas. En lugar de esperar a que surgiera algún reclamo formal o pedir puntos por alineación indebida tras el partido, desde Nuevo León adelantaron que Mora no debía jugar la ida de los cuartos de final.

Pero en la cancha todo fue distinto. Gilberto Mora tuvo una actuación destacada y cerró la goleada 3-0 de Xolos sobre Tigres con un gol que selló la victoria de su equipo.

Xolos de burló de Tigres

Xolos no tardó en responder en redes sociales. Subieron una divertida imagen de Mora “durmiendo”, haciendo referencia a su edad y a la polémica, pero en realidad, el joven mediocampista estaba celebrando su gol que puede ser vital en la serie.

El gesto del club se volvió viral rápidamente, dejando claro que la polémica previa quedó en segundo plano y que Mora demostró su calidad en momentos clave. Ya lo había hecho en el Play-In y ahora su equipo dio un paso enorme hacía las semifinales.

Más allá de la broma, el partido confirmó que Gilberto Mora es una pieza fundamental para Xolos, y que la normativa sobre su edad no impidió que brillara en la Liguilla en la que ha mostrado un gran nivel a lo largo de toda la temporada.

Lo que parecía una preocupación legal terminó convirtiéndose en motivo de celebración para Xolos y sus aficionados, que festejaron tanto la goleada como la actuación estelar de su joven estrella. Sin embargo, todavía quedan 90 minutos para asegurar la clasificación a semifinales.

