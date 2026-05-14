Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre Pachuca y Puams , por el duelo de ida de la semifinal de la Liguilla del Clausura 2026. ¡Todo a tono para un partidazo de Liga MX!

En una jornada climática inmejorable, el Estadio Hidalgo aguarda con todo preparado para el ansiado evento de hoy. El campo de juego luce en perfectas condiciones y en pocos minutos comenzarán a ingresar los aficionados a las tribunas del recinto.

El partido de ida entre Pachuca y Pumas se podrá seguir únicamente por la plataforma FOX One . Ningún canal de TV, ni de señal abierta o cable, pasará el juego en México. Por ello, lo mejor es seguir la cobertura al instante de este servidor.

Sigue aquí y al instante todas las acciones que sucedan en la ida de la semifinal de la Liguilla de esta tarde.

Pachuca y Pumas UNAM darán inicio este jueves a la segunda semifinal de la Liguilla, cuando se midan frente a frente en un verdadero partidazo. Se viene el partido de ida de la serie de esta Fiesta Grande del Clausura 2026, donde ambos intentarán lograr una ventaja de cara a la revancha. Dos de los candidatos al título abren una llave para el infarto.

Los ‘Tuzos’ han vuelto a aparecer en una instancia sumamente decisiva de la Liga MX luego de un largo tiempo y buscarán aprovecharlo y dar la sorpresa ante el superlíder. Pachuca viene de eliminar al bicampeón mexicano, Toluca, ganándole los dos partidos de los cuartos de final, por lo que los ánimos están realmente por el techo.

Los ‘Universitarios’ están siendo el equipo revelación de este Clausura 2026 sin duda alguna, con una fase regular espectacular y dando la nota en esta nueva Liguilla. Pumas llega tras derrocar al máximo campeón mexicano, América, al que no pudo vencer en ninguno de los dos juegos pero pudo clasificarse gracias a la ventaja deportiva.

Solari y Juárez vuelven a cruzarse en una fase eliminatoria [Foto: Getty]

En esta semifinal que enfrenta a los equipos de Esteban Solari y Efraín Juárez, los ‘Tuzos’ serán locales primero por peor posición en la tabla general. Pachuca había finalizado la primera rueda en el cuarto puesto del campeonato, mientras que Pumas había terminado en el primer lugar. Por ello, la vuelta se disputará en casa de los ‘Felinos’.

El encuentro entre Pachuca y Pumas UNAM se celebrará HOY jueves 14 de mayo, desde las 19.00 horas del Centro de México, una hora más temprano que la primera semifinal. Este partido de ida de la serie de Liguilla del Clausura 2026 tendrá lugar en el Estadio Hidalgo, donde se espera una gran entrada de la parcialidad blanquiazul.