Este sábado 21 de noviembre de 2026 concluye la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con un compromiso de alto impacto por la Jornada 17. Tigres UANL recibe en la cancha del Estadio Universitario al Club América a partir de las 21:00 hs (tiempo del centro de México), en un duelo decisivo para la definición de los primeros puestos rumbo a la Liguilla.
El conjunto regiomontano, dirigido por Víctor Manuel Vucetich, afronta el cierre de su participación ubicado en el decimoquinto escalón de la tabla general con 15 unidades y ya sin posibilidades matemáticas de avanzar a la fase final. Los Felinos buscarán regalarle una última alegría a su afición en “El Volcán” y despedirse del certamen con una actuación convincente ante uno de los candidatos al título.
Por su parte, las Águilas arriban a Nuevo León instaladas en el segundo puesto de la clasificación con 30 puntos, a solo dos unidades del liderato general, por lo que una victoria podría catapultarlas a la cima antes de los Cuartos de Final. Para este compromiso, la escuadra conducida por Guillermo Almada presenta varias bajas sensibles: Érick Sánchez cumple un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Raphael Veiga, Brian Rodríguez y José Raúl Zúñiga quedan descartados por distintas lesiones.
La alineación de Tigres
- Nahuel Guzmán
- Jesús Garza
- Rafael Guerrero
- Alan Franco
- Mauro Lainez
- César Araújo
- Fernando Gorriarán
- Emiliano Gómez
- Juan Brunetta
- Diego Lainez
- Guillermo Martínez
La alineación de América
- Luis Ángel Malagón
- Dagoberto Espinoza
- Santiago Ramos Mingo
- Santiago Bueno
- Cristian Borja
- Alan Cervantes
- Israel Reyes
- Alejandro Zendejas
- Carlos Álvarez
- Óscar Perea
- Henry Martín
En sintesis
- Tigres y América se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la Jornada 17.
- Érick Sánchez, Raphael Veiga y Brian Rodríguez son bajas confirmadas en el Club América.
- Víctor Manuel Vucetich y Guillermo Almada dirigen este compromiso en el Estadio Universitario.