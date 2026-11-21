Todo lo que necesitas saber sobre el choque entre Felinos y Águilas en el cierre de la fase regular: presente de ambos clubes, bajas por lesión y suspensión, horario para México y cómo formarían en el Estadio Universitario.

Este sábado 21 de noviembre de 2026 concluye la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con un compromiso de alto impacto por la Jornada 17. Tigres UANL recibe en la cancha del Estadio Universitario al Club América a partir de las 21:00 hs (tiempo del centro de México), en un duelo decisivo para la definición de los primeros puestos rumbo a la Liguilla.

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El conjunto regiomontano, dirigido por Víctor Manuel Vucetich, afronta el cierre de su participación ubicado en el decimoquinto escalón de la tabla general con 15 unidades y ya sin posibilidades matemáticas de avanzar a la fase final. Los Felinos buscarán regalarle una última alegría a su afición en “El Volcán” y despedirse del certamen con una actuación convincente ante uno de los candidatos al título.

Por su parte, las Águilas arriban a Nuevo León instaladas en el segundo puesto de la clasificación con 30 puntos, a solo dos unidades del liderato general, por lo que una victoria podría catapultarlas a la cima antes de los Cuartos de Final. Para este compromiso, la escuadra conducida por Guillermo Almada presenta varias bajas sensibles: Érick Sánchez cumple un partido de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Raphael Veiga, Brian Rodríguez y José Raúl Zúñiga quedan descartados por distintas lesiones.

La alineación de Tigres

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

Rafael Guerrero

Alan Franco

Mauro Lainez

César Araújo

Fernando Gorriarán

Emiliano Gómez

Juan Brunetta

Diego Lainez

Guillermo Martínez

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La alineación de América

Luis Ángel Malagón

Dagoberto Espinoza

Santiago Ramos Mingo

Santiago Bueno

Cristian Borja

Alan Cervantes

Israel Reyes

Alejandro Zendejas

Carlos Álvarez

Óscar Perea

Henry Martín

En sintesis