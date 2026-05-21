En el marco del primer encuentro de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentan este jueves 21 de mayo desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.
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La Máquina Cementera y los Universitarios se enfrentan en el primer compromiso de la serie final de la Primera División de México.
¡LOS HACEN SENTIR VISITANTES!
Aficionados de Cruz Azul recibieron de manera hostil al autobus de Pumas UNAM con abucheos, insultos y golpes al rodado.
Entre insultos y uno que otro golpe 😱😨— Quinto Partido (@quintopartidoof) May 22, 2026
Así fue el hostil recibimiento de la afición de Cruz Azul al autobus de Pumas en su llegada al Estadio Azulcrema.
Antuna, el más insultado por los fans celestes. pic.twitter.com/SRklCVL6Nh
¡LLEGÓ CRUZ AZUL AL ESTADIO!
El equipo celeste arribó al recinto donde oficia de local en la Primera División de México.
La Máquina llegó al Ciudad de los Deportes 🚂🫡 pic.twitter.com/oZ1DgNAL94— CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 22, 2026
¡PUMAS DICE PRESENTE!
La plantilla ya está en el Estadio Ciudad de los Deportes donde enfrentarán a los Celestes.
¡Por la Final de ida! 👊🏻— PUMAS (@PumasMX) May 22, 2026
Con toda la actitud, llegamos al Ciudad de los Deportes 🐾💪🏽#Junt8sPorLaHistoria pic.twitter.com/eqSxHqKiKF
¡PUMAS REVELÓ A SU EQUIPO!
Efraín Juárez dio a conocer al equipo que jugará ante Cruz Azul en la primera Final del Clausura 2026.
El XI de la Final de Ida ⚽️⚔️💥#Junt8sPorLaHistoria #FutbolEnTusManos @Telcel pic.twitter.com/cUlP4kCFC2— PUMAS (@PumasMX) May 22, 2026
¡SE JUEGA LA PRIMERA FINAL!
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Final del Clausura 2026! Cruz Azul y Pumas UNAM se cruzan en el primer juego de la serie final en el Estadio Ciudad de los Deportes.