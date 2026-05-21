¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Final del Clausura 2026! Cruz Azul y Pumas UNAM se cruzan en el primer juego de la serie final en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La plantilla ya está en el Estadio Ciudad de los Deportes donde enfrentarán a los Celestes.

Entre insultos y uno que otro golpe 😱😨 Así fue el hostil recibimiento de la afición de Cruz Azul al autobus de Pumas en su llegada al Estadio Azulcrema. Antuna, el más insultado por los fans celestes. pic.twitter.com/SRklCVL6Nh

La Máquina Cementera y los Universitarios se enfrentan en el primer compromiso de la serie final de la Primera División de México.

En el marco del primer encuentro de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentan este jueves 21 de mayo desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.