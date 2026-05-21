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Clausura 2026

Sigue GRATIS y EN VIVO Cruz Azul vs. Pumas UNAM vía TUDN y Azteca: transmisión minuto a minuto de la Final del Clausura 2026

La Máquina Cementera y los Universitarios se enfrentan en el primer compromiso de la serie final de la Primera División de México.

¡LOS HACEN SENTIR VISITANTES!

Aficionados de Cruz Azul recibieron de manera hostil al autobus de Pumas UNAM con abucheos, insultos y golpes al rodado.

¡LLEGÓ CRUZ AZUL AL ESTADIO!

El equipo celeste arribó al recinto donde oficia de local en la Primera División de México.

¡PUMAS DICE PRESENTE!

La plantilla ya está en el Estadio Ciudad de los Deportes donde enfrentarán a los Celestes.

¡PUMAS REVELÓ A SU EQUIPO!

Efraín Juárez dio a conocer al equipo que jugará ante Cruz Azul en la primera Final del Clausura 2026.

¡SE JUEGA LA PRIMERA FINAL!

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Final del Clausura 2026! Cruz Azul y Pumas UNAM se cruzan en el primer juego de la serie final en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentan en la primera Final del Clausura 2026
© Getty ImagesCruz Azul y Pumas UNAM se enfrentan en la primera Final del Clausura 2026

En el marco del primer encuentro de la Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentan este jueves 21 de mayo desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
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