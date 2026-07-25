¡Muuuuuy buenas tardes! Sean todos bienvenidos a la transmisión del partido entre Cruz Azul y Toluca, correspondiente al Campeón de Campeones 2026.

¡Llegó el día más esperado! Toluca y Cruz Azul definirán al segundo consagrado del año en el futbol mexicano, cuando se vean las caras por el Campeón de Campeones 2026. Los ganadores de los últimos dos campeonatos de la Liga MX se medirán en un partidazo en California, en busca de definir al “mejor equipo de la temporada”.

Los ‘Diablos Rojos’ del Toluca sacaron pasaje a este enfrentamiento por haber conquistado el Torneo Apertura 2025, donde vencieron en la final a Tigres por tanda de penales. Por su parte, ‘La Máquina’ obtuvo su boleto a esta instancia por haber ganado el Torneo Clausura 2026, donde derrotaron en la final a Pumas en el marcador global.

Este choque determinante con un título doméstico en juego se disputará a partido único en Estados Unidos, donde el vencedor se coronará en el Campeón de Campeones 2026. En caso de empate tras los noventa minutos, el juego se trasladará a una definición desde los doce pasos para conocer quién es el nuevo rey del certamen.

Toluca y Cruz Azul definen un nuevo campeón [Foto: Getty]

El encuentro entre Toluca y Cruz Azul se celebrará HOY sábado 25 de julio, con sede en el Dignity Health Sports Park, en el marco del Campeón de Campeones 2026. Este duelo prometedor se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, anticipando la jornada de partidos de Liga MX que también habrá hoy.

La transmisión del compromiso de esta tarde-noche estará a cargo en la televisión a través de las pantallas de Canal 5 (abierta) y TUDN (cable). Por otra parte, la plataforma ViX Premium pasará el partido en forma online. Sin embargo, la mejor cobertura la tendrás en el minuto a minuto de Bolavip, con las acciones al instante.