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Campeón de Campeones

Todos los ganadores del Campeón de Campeones: el palmarés completo antes de Toluca vs. Cruz Azul

En la previa de la gran final, desglosamos la lista de máximos consagrados en esta competición.

El trofeo del vencedor del Campeón de Campeones.
© Liga MXEl trofeo del vencedor del Campeón de Campeones.

Toluca y Cruz Azul, ganadores del último Apertura y Clausura de la Liga MX, serán los equipos que participarán en la edición número 53 del Campeón de Campeones. Esta tradicional competición regresdará este sábado en Carson para conocer a su próximo ganador, que intentará meterse de lleno en la pelea histórica.

¿Cuántas veces ganó Toluca el Campeón de Campeones?

A lo largo de su historia, los ‘Diablos Rojos’ conquistaron 5 títulos de este torneo: 1966-67, 1967-68, 2002-03, 2005-06 y 2024-25. Además, tuvieron más oportunidades de coronar pero perdieron 3 finales: 1955-56, 1974-75 y 1988-89. Su última consagración fue venciendo por 3-1 al América hace un año atrás.

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¿Cuántas veces ganó Cruz Azul el Campeón de Campeones?

Entre todas sus presencias, ‘La Máquina’ obtuvo 3 títulos de esta competencia: 1968-69, 1973-74 y 2020-21. Además, perdió 1 final en la edición 1971-72, que le impidió poder conseguir su cuarto trofeo. La última coronación del conjunto celeste tuvo lugar hace cinco años, derrotando por 2-1 al Club León.

¿Quién es el máximo ganador del Campeón de Campeones?

De todos los equipos que han participado alguna vez de este certamen, Club América y Chivas de Guadalajara son los principales vencedores, con 7 trofeos cada uno. En el caso de las ‘Águilas’, además han perdido ¡8! finales adicionales, más que las ganadas, y el ‘Rebaño Sagrado’ fracasó en 3 finales en otras definiciones.

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Todos los ganadores del Campeón de Campeones antes de Toluca-Cruz Azul:

  1. Club América: 7 títulos (1954-55, 1975-76, 1987-88, 1988-89, 2004-05, 2018-19 y 2023-24). Además, perdió 8 finales.
  2. Chivas de Guadalajara: 7 títulos (1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1963-64, 1964-65 y 1969-70). Además, perdió 3 finales.
  3. León: 5 títulos (1947-48, 1948-49, 1955-56, 1970-71 y 1971-72). Además, perdió 4 finales.
  4. Toluca: 5 títulos (1966-67, 1967-68, 2002-03, 2005-06 y 2024-25). Además, perdió 3 finales.
  5. Atlas: 5 títulos (1945-46, 1949-50, 1950-51, 1961-62 y 2021-22). Además, perdió 1 final.
  6. Tigres UANL: 4 títulos (2015-16, 2016-17, 2017-18 y 2022-23). Además, perdió 2 finales.
  7. Cruz Azul: 3 títulos (1968-69, 1973-74 y 2020-21). Además, perdió 1 final.
  8. Necaxa: 2 títulos (1965-66 y 1994-95). Además, perdió 1 final.
  9. Pumas UNAM: 2 títulos (1974-75 y 2003-04). Además, perdió 1 final.
  10. Club España: 2 títulos (1943-44 y 1944-45).
  11. Puebla: 1 título (1989-90). Además, perdió 3 finales.
  12. Zacatepec: 1 título (1957-58). Además, perdió 3 finales.
  13. Atlante: 1 título (1951-52). Además, perdió 2 finales.
  14. Tampico: 1 título (1952-53). Además, perdió 1 final.
  15. Santos Laguna: 1 título (2014-15). Además, perdió 1 final.
  16. Moctezuma: 1 título (1946-47).
  17. Marte: 1 título (1953-54).
  18. Oro: 1 título (1962-63).
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Martín Zajic
Martín Zajic
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