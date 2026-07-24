En la previa de la gran final, desglosamos la lista de máximos consagrados en esta competición.

Toluca y Cruz Azul, ganadores del último Apertura y Clausura de la Liga MX, serán los equipos que participarán en la edición número 53 del Campeón de Campeones. Esta tradicional competición regresdará este sábado en Carson para conocer a su próximo ganador, que intentará meterse de lleno en la pelea histórica.

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¿Cuántas veces ganó Toluca el Campeón de Campeones?

A lo largo de su historia, los ‘Diablos Rojos’ conquistaron 5 títulos de este torneo: 1966-67, 1967-68, 2002-03, 2005-06 y 2024-25. Además, tuvieron más oportunidades de coronar pero perdieron 3 finales: 1955-56, 1974-75 y 1988-89. Su última consagración fue venciendo por 3-1 al América hace un año atrás.

¿Cuántas veces ganó Cruz Azul el Campeón de Campeones?

Entre todas sus presencias, ‘La Máquina’ obtuvo 3 títulos de esta competencia: 1968-69, 1973-74 y 2020-21. Además, perdió 1 final en la edición 1971-72, que le impidió poder conseguir su cuarto trofeo. La última coronación del conjunto celeste tuvo lugar hace cinco años, derrotando por 2-1 al Club León.

¿Quién es el máximo ganador del Campeón de Campeones?

De todos los equipos que han participado alguna vez de este certamen, Club América y Chivas de Guadalajara son los principales vencedores, con 7 trofeos cada uno. En el caso de las ‘Águilas’, además han perdido ¡8! finales adicionales, más que las ganadas, y el ‘Rebaño Sagrado’ fracasó en 3 finales en otras definiciones.

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Todos los ganadores del Campeón de Campeones antes de Toluca-Cruz Azul: