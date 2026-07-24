Toluca y Cruz Azul, ganadores del último Apertura y Clausura de la Liga MX, serán los equipos que participarán en la edición número 53 del Campeón de Campeones. Esta tradicional competición regresdará este sábado en Carson para conocer a su próximo ganador, que intentará meterse de lleno en la pelea histórica.
¿Cuántas veces ganó Toluca el Campeón de Campeones?
A lo largo de su historia, los ‘Diablos Rojos’ conquistaron 5 títulos de este torneo: 1966-67, 1967-68, 2002-03, 2005-06 y 2024-25. Además, tuvieron más oportunidades de coronar pero perdieron 3 finales: 1955-56, 1974-75 y 1988-89. Su última consagración fue venciendo por 3-1 al América hace un año atrás.
¿Cuántas veces ganó Cruz Azul el Campeón de Campeones?
Entre todas sus presencias, ‘La Máquina’ obtuvo 3 títulos de esta competencia: 1968-69, 1973-74 y 2020-21. Además, perdió 1 final en la edición 1971-72, que le impidió poder conseguir su cuarto trofeo. La última coronación del conjunto celeste tuvo lugar hace cinco años, derrotando por 2-1 al Club León.
¿Quién es el máximo ganador del Campeón de Campeones?
De todos los equipos que han participado alguna vez de este certamen, Club América y Chivas de Guadalajara son los principales vencedores, con 7 trofeos cada uno. En el caso de las ‘Águilas’, además han perdido ¡8! finales adicionales, más que las ganadas, y el ‘Rebaño Sagrado’ fracasó en 3 finales en otras definiciones.
Todos los ganadores del Campeón de Campeones antes de Toluca-Cruz Azul:
- Club América: 7 títulos (1954-55, 1975-76, 1987-88, 1988-89, 2004-05, 2018-19 y 2023-24). Además, perdió 8 finales.
- Chivas de Guadalajara: 7 títulos (1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1963-64, 1964-65 y 1969-70). Además, perdió 3 finales.
- León: 5 títulos (1947-48, 1948-49, 1955-56, 1970-71 y 1971-72). Además, perdió 4 finales.
- Toluca: 5 títulos (1966-67, 1967-68, 2002-03, 2005-06 y 2024-25). Además, perdió 3 finales.
- Atlas: 5 títulos (1945-46, 1949-50, 1950-51, 1961-62 y 2021-22). Además, perdió 1 final.
- Tigres UANL: 4 títulos (2015-16, 2016-17, 2017-18 y 2022-23). Además, perdió 2 finales.
- Cruz Azul: 3 títulos (1968-69, 1973-74 y 2020-21). Además, perdió 1 final.
- Necaxa: 2 títulos (1965-66 y 1994-95). Además, perdió 1 final.
- Pumas UNAM: 2 títulos (1974-75 y 2003-04). Además, perdió 1 final.
- Club España: 2 títulos (1943-44 y 1944-45).
- Puebla: 1 título (1989-90). Además, perdió 3 finales.
- Zacatepec: 1 título (1957-58). Además, perdió 3 finales.
- Atlante: 1 título (1951-52). Además, perdió 2 finales.
- Tampico: 1 título (1952-53). Además, perdió 1 final.
- Santos Laguna: 1 título (2014-15). Además, perdió 1 final.
- Moctezuma: 1 título (1946-47).
- Marte: 1 título (1953-54).
- Oro: 1 título (1962-63).