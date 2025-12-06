La Liguilla del futbol mexicano, pero sobre todo Toluca, perdió un animador que prometía show y buen espectáculo en la definición del campeonato. Alexis Vega ha sido el gran ausente en estos Playoffs, y tanto su equipo como el torneo han sentido que su brillo no ha estado. Y el detrás de escena de su situación es sorprendente.

Publicidad

Publicidad

En primer lugar, hay que recordar que el capitán escarlata no suma minutos hace casi un mes y medio: su último partido fue el 26 de octubre ante Pachuca. En ese encuentro del corriente Apertura 2025 sufrió la lesión que luego lo dejaría fuera largo tiempo. Allí tuvo que pedir el cambio por el dolor y fue retirado en camilla entre lágrimas.

Días después de ese incidente, se confirmó vía parte médico que había sufrido un desgarro de grado 2 en el isquiotibial. Tras el conocimiento de esa situación, Mohamed lo había descartado para los últimos dos juegos de fase regular, pero no para Playoffs. Y para colmo, a las horas el propio jugador había subido un posteo titulado “Liguilla”, con una imagen suya en el gimnasio, haciendo referencia a que apuntaba a ello.

Alexis Vega, complicado con su delicada lesión [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

En el medio, entre el cierre de la temporada regular y la fase eliminatoria, Toluca tuvo dieciocho días sin acción para prepararse. Sin embargo, bajo un gran hermetismo institucional, se perdió los dos partidos de cuartos de final. En esos compromisos, su equipo lo extrañó y superó la instancia ‘con lo justo’ ante un rival de menor jerarquía como FC Juárez.

Luego de lograr esa clasificación, el DT volvió a alegar que en la siguiente ronda podrían recuperar a Alexis Vega, si todo salía bien. Nuevamente, no jugó la ida de semifinales y no irá ni al banco en la vuelta ante Rayados. Con esta confirmación de que sería baja en toda la serie, los aficionados comenzaron no solo a preocuparse seriamente sino a especular con cualquier escenario.

ver también Qué pasa si Toluca pierde, empata o gana con Rayados por la semifinal del Apertura 2025

Ante tal incertidumbre, finalmente llegó la claridad sobre el retraso en su regreso. El periodista Javier Rojas reveló el detrás de escena en el programa ‘Línea de 4’ de la señal de TUDN. Según dio a conocer, Vega tuvo un “resentimiento” de la lesión: padeció una ruptura de la fibrosis, que sólo se recupera esperando que el tejido se vuelva a soldar.

Publicidad

Publicidad

De este modo, el reportero señaló que lo que sucedió en términos claros fue que se apresuraron en exigir al delantero en volver. De acuerdo al corresponsal, al tratarse de un “grado 2”, a Alexis Vega todavía le debían quedar ¡dos semanas! para poder volver en condiciones. Pero al intentar apurar los plazos, tuvo ese pequeño incidente que demoró todo y no jugará la revancha.

ver también ¿Por qué no juegan Tecatito Corona y Lucas Ocampos en la vuelta de Toluca vs. Rayados?

En ese sentido, el vestuarista de la cadena profundizó en la cuestión e incluso señaló que “hay muy pocas chances de que pueda jugar la final si clasifica, sea contra quien sea”. Bajo estas circunstancias, sin Alexis Vega y con un rendimiento que viene en declive, Toluca tendrá que sacar una delante nada fácil ante Rayados. El campeón vigente intentará olvidarse de la ausencia de su capitán y usar a su afición de máximo apoyo para ir todos juntos a la final.