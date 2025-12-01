Este lunes se dieron a conocer los horarios oficiales para que se disputen los Cuartos de Final del Apertura 2025 algo que llamó la atención fue que por primera vez en los torneos cortos no tendremos los duelos en miércoles y jueves en la ida y sábado y domingo en la vuelta; ya que ambos se disputarán el mismo día.

La situación de fin de año y la competencia que tiene Cruz Azul, hizo que hubieran algunos cambios en los horarios, por lo que Toluca no quiso cambiar su horario y se quedaron ambos en miércoles y sábado, pero no sería lo único que sorprenda en estas semifinales, sino que además se viene un tema de arbitraje que no se esperaba.

Tanto en los Cuartos de Final, como en los juegos del Play-In hubo polémicas con algunos silbantes que son de toda la confianza, por lo que decidieron mandarlos a la “congeladora” por un tiempo. Es por ello que para estos duelos que se vienen se han asignado a árbitros que parecían no estar contemplados como centrales en esta ocasión.

¿Qué árbitros van a las Semifinales?

Hoy la Comisión de Arbitraje decidió dar a conocer que Ismael Rosario López será el silbante central del duelo del próximo miércoles entre el Cruz Azul y Tigres en el Estadio Olímpico Universitario. Mientras que Daniel Quintero Huitrón será el encargado de decidir las acciones del juego entre Rayados y Toluca en el Estadio BBVA.

El primer silbante durante este año ha estado como central en sólo 9 partidos de las dos temporadas; por su parte, el segundo árbitro ha sido central en una sola ocasión de acuerdo con los datos que se muestran en la Federación Mexicana de Futbol, por lo que pone a pensar que al ser opciones disponibles decidieron hacer estos ajustes ante las críticas en los otros duelos.

