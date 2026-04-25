Una polémica se dio ya en el primer tiempo del Club América vs Atlas y es que una mano en el área hizo que se marcara penal a favor de las Águilas. Fue así que en el minuto 28 se cobró la pena máxima y fue Raphael Veiga quien tomó el balón para cobrar el tiro penal. Sin embargo, el brasileño no logró concretar la anotación.

Publicidad

El problema es que el futbolista intentó cobrar a Lo Panenka, pero no fue bien ejecutado, por lo que cayó a las manos de Camilo Vargas. Aquí el elogio fue totalmente para el portero colombiano, porque había llegado a 18 ocasiones que ataja penales, pero esta vez la situación fue distinta porque supuestamente el penal debió repetirse.

¿El penal debió repetirse?

Y es que en la transmisión de Layvtime de Miguel Layún, el exfutbolista detecta que el arquero está adelantado y pide que le pasen la repetición y justamente antes de que se cobre el penal, Vargas ya está muy por delante de la línea, lo que pone a pensar que sí tenía que haberse repetido, pero el silbante no lo notó ni lo marcó.

¡A REVIVIR EL TIRO PENAL DE RAPHAEL VEIGA (Club América) ATAJADO POR CAMILO VARGAS (Atlas FC)! ¡18 TIROS PENALES ATAJADOS POR EL COLOMBIANO! pic.twitter.com/QaLjcRPzWT — lilboimx (@lilboimx) April 26, 2026

Publicidad

En esta imagen se puede ver cómo el arquero da un paso hacia adelante justo antes de que el futbolista lance el balón, pero no hay nadie que le comente al silbante la reacción que tiene el arquero y por la cual ni siquiera se le llama para que puedan ir al VAR, es por esta razón que ya no se repite la jugada y termina ya la primera mitad.

En síntesis