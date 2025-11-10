Raúl Gudiño vuelve a ser noticia en el futbol mexicano luego de tomar una importante decisión en su carrera profesional. El arquero, que supo defender el arco de Chivas de Guadalajara durante cuatro temporadas, tendrá una nueva aventura fuera del país.

El guardameta tuvo un paso reciente por el Necaxa, aunque en el último tiempo había sido borrado por el entrenador Nicolás Larcamón y no volvió a sumar minutos. Luego de esa etapa, vistió la camiseta del Venados FC de la Liga de Expansión MX, su último club antes de quedar con el pase en su poder.

Gudiño ya había estado en Europa durante los primeros años de su carrera, cuando formó parte del Porto B, donde se formó y acumuló experiencia. También tuvo pasos por otros equipos europeos como el União y el APOEL. Esa experiencia internacional lo ayudó a ganar rodaje y lo preparó para nuevos desafíos.

Ahora, el arquero mexicano vuelve a cruzar el Atlántico y se suma al Rangers FC de la Primera División de Andorra, donde buscará reencontrarse con su mejor versión y recuperar continuidad. Llega en condición de agente libre y con la ilusión de consolidarse en el arco de su nuevo equipo.

“Estoy profundamente motivado y entusiasmado por asumir este nuevo reto. Considero que esta experiencia en Europa representa una valiosa oportunidad para seguir creciendo tanto a nivel profesional como personal. Me siento plenamente preparado para afrontar los desafíos que se presenten y para aportar mi compromiso y entusiasmo en esta nueva etapa”, expresó Gudiño tras confirmarse su fichaje.

El ex portero de Chivas retoma así su carrera en el continente europeo, en busca de nuevos objetivos y de sumar protagonismo dentro de la cancha. A sus 29 años, todavía tiene varios años de carrera por delante y quiere demostrar que puede seguir compitiendo a un nivel alto.

La carrera de Raúl Gudiño

Año Club 2014–2018 Porto B 2016 União (préstamo) 2017–2018 APOEL (préstamo) 2018–2022 Guadalajara 2022 Atlanta United 2023–2024 Necaxa 2025 Venados

En síntesis