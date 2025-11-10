Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Vuelve al Viejo Continente: Raúl Gudiño ya tiene nuevo equipo en Europa

El jugador con pasado en el Rebaño Sagrado deja México y volverá a atajar en Europa en un sorprendente equipo.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
El nuevo equipo de Raúl Gudiño.
© Getty ImagesEl nuevo equipo de Raúl Gudiño.

Raúl Gudiño vuelve a ser noticia en el futbol mexicano luego de tomar una importante decisión en su carrera profesional. El arquero, que supo defender el arco de Chivas de Guadalajara durante cuatro temporadas, tendrá una nueva aventura fuera del país.

Publicidad

El guardameta tuvo un paso reciente por el Necaxa, aunque en el último tiempo había sido borrado por el entrenador Nicolás Larcamón y no volvió a sumar minutos. Luego de esa etapa, vistió la camiseta del Venados FC de la Liga de Expansión MX, su último club antes de quedar con el pase en su poder.

Gudiño ya había estado en Europa durante los primeros años de su carrera, cuando formó parte del Porto B, donde se formó y acumuló experiencia. También tuvo pasos por otros equipos europeos como el União y el APOEL. Esa experiencia internacional lo ayudó a ganar rodaje y lo preparó para nuevos desafíos.

Ahora, el arquero mexicano vuelve a cruzar el Atlántico y se suma al Rangers FC de la Primera División de Andorra, donde buscará reencontrarse con su mejor versión y recuperar continuidad. Llega en condición de agente libre y con la ilusión de consolidarse en el arco de su nuevo equipo.

Publicidad

“Estoy profundamente motivado y entusiasmado por asumir este nuevo reto. Considero que esta experiencia en Europa representa una valiosa oportunidad para seguir creciendo tanto a nivel profesional como personal. Me siento plenamente preparado para afrontar los desafíos que se presenten y para aportar mi compromiso y entusiasmo en esta nueva etapa”, expresó Gudiño tras confirmarse su fichaje.

El ex portero de Chivas retoma así su carrera en el continente europeo, en busca de nuevos objetivos y de sumar protagonismo dentro de la cancha. A sus 29 años, todavía tiene varios años de carrera por delante y quiere demostrar que puede seguir compitiendo a un nivel alto.

Publicidad
James Rodríguez y 9 más: las bajas que podría sufrir León después del terrorífico Apertura 2025

ver también

James Rodríguez y 9 más: las bajas que podría sufrir León después del terrorífico Apertura 2025

La carrera de Raúl Gudiño

AñoClub
2014–2018Porto B
2016União (préstamo)
2017–2018APOEL (préstamo)
2018–2022Guadalajara
2022Atlanta United
2023–2024Necaxa
2025Venados

En síntesis

  • El portero Raúl Gudiño, exjugador de Chivas, regresa al fútbol europeo con pase en su poder.
  • Gudiño se une al Rangers FC de la Primera División de Andorra como agente libre.
  • El arquero mexicano, de 29 años, jugó recientemente en el Venados FC de la Liga de Expansión MX.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Los 10 fichajes más controversiales de la historia de Chivas
Chivas Guadalajara

Los 10 fichajes más controversiales de la historia de Chivas

Fichaje oficial: ¡Necaxa anunció a otro ex Guadalajara!
Liga MX

Fichaje oficial: ¡Necaxa anunció a otro ex Guadalajara!

Así quedó el cuadro de la MLS 2025 tras la clasificación de San Diego FC e Hirving Lozano
MLS

Así quedó el cuadro de la MLS 2025 tras la clasificación de San Diego FC e Hirving Lozano

¿LeBron James jugará esta noche en Hornets vs. Lakers?
NBA

¿LeBron James jugará esta noche en Hornets vs. Lakers?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo