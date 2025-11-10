James Rodríguez y 9 más: las bajas que podría sufrir León después del terrorífico Apertura 2025

Club León terminó penúltimo en la Liga MX luego de lograr solo 13 puntos en las 17 jornadas disputadas. El único equipo que sumó menos unidades fue Club Puebla, que solo obtuvo 12 puntos a lo largo del semestre, lo que muestra el pésimo torneo que tuvo La Fiera.

Ignacio Ambriz llegó en septiembre luego de la salida de Eduardo Berizzo, pero el saldo del entrenador hasta el momento fue de un empate y cinco derrotas. Después del mal Apertura 2025 se espera que se produzcan varios movimientos en el plantel de Club León de cara al 2026.

Una de las salidas confirmadas es la de James Rodríguez. Ni la institución ni el jugador intentaron buscar una renovación del vínculo y el colombiano no seguirá en Club León. “La gente le mostró su cariño cuando salió (en la derrota con Puebla), él también lo agradece y le dije ‘a donde vayas siempre dejarás un buen recuerdo en México'”, comentó Nacho Ambriz sobre el centrocampista.

¿James Rodríguez y quién más?

Sin embargo, el periodista Christian Ramírez propuso otras nueve salidas en La Fiera además de la ya confirmada de James Rodríguez: Alfonso Blanco, Valentín Gauthier, Paul Bellon, Salvador Reyes, Paolo Medina, Gael García, Carlos Cisneros, Ettson Ayon y Nicolás Fonseca.

Ignacio Ambriz y James Rodríguez (Getty Images)

Parece poco probable que algunos de esos futbolistas mencionados abandonen el club, ya sea porque son recién llegados o porque aún les quedan varios años de contrato. “Vacaciones no tendré, me va a interesar mucho el día a día y juntarme con la Directiva y ver qué posibilidades tenemos“, comentó Ignacio Ambriz.

“La idea es entregar un poco el informe de lo que nosotros pensamos, de lo que ellos también busquen en este mercado que es complicado porque no se abre tanto como junio. No nos podemos equivocar en la gente pensamos traer. El otro torneo será mucho más exigente. Ya no habrá tolerancia y eso lo sé. El tiempo que vamos a hacer la pretemporada. No hay fiestas, no hay nada, tenemos que prepararnos muy bien para el otro torneo que viene”, concluyó el técnico de León.

