Afición de Pumas arremete contra Coco Carrasquilla

Durante la Final de Pumas vs Cruz Azul, Adalberto Carrasquilla salió lesionado del terreno de juego y entre lágrimas por una lesión. Eso dejó al equipo más vulnerable y terminaron perdiendo el título. Pero ya reapareció el jugador en redes sociales y lo que dijo hizo que la afición auriazul se le fuera encima y en su contra.

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El mensaje de Carrasquilla que molestó a la afición

Pese a ser uno de los jugadores más queridos de la escuadra universitaria, en esta ocasión los seguidores del panameño no se mostraron tan contentos con él y es que subió una historia en su cuenta de Instagram hablando de estar en la convocatoria para ir al Mundial con su país, esto después de que el equipo hubiera caído en la Final.

“Agradecido primeramente con Dios por darme fuerzas en todo momento. De corazón quiero agradecerle a cada persona que ha estado pendiente de mí. Y gracias a todo Panamá por tanto apoyo y cariño. Cada mensaje y cada oración y cada muestra de cariño la llevo conmigo y la valoro muchísimo. Me siento muy orgulloso y bendecido de representar en mi país en la Copa Mundial de la FIFA 26…” Adalberto Carrasquilla

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Lo que molestó a los seguidores es que “Coco” no se hubiera tomado la molestia de dejar un mensaje para el conjunto universitario, sino más bien lo único que le importaba más que Pumas era su oportunidad de ir al Mundial, incluso señalaban que su llanto aquella noche no era por perderse el partido, sino porque podía perderse la Copa del Mundo.

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Otros le pusieron como ejemplo a Uriel Antuna, ya que el jugador salió expulsado y aún así salió un día después de la derrota a expresar una disculpa a la afición por lo sucedido en el encuentro, aún cuando era el más señalado en las redes sociales. De esta manera, Carrasquilla ahora fue a quien no perdonaron por su acción.

En síntesis