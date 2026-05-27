Pumas ya no lo quiere a pesar que también salió subcampeón

Pumas quedó subcampéon del Clausura 2026 luego de caer en la final ante Cruz Azul esto movió muchas cosas en la plantilla, ya que hay muchos rumores de jugadores que por su contrato saldrían de la institución y la posibilidad de que puedan fichar a algunos otros. Sin embargo, hay uno que pertenece a Pumas que ya no lo quieren en el equipo.

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Ya no lo quieren en Pumas

Se trata de nada más y nada menos que del peruano Piero Quispe, quien llegaba al Pedregal con un buen cartel. El problema es que no logró acoplarse a las exigencias del equipo y pasó desapercibido por la escuadra, es por ello que ante la vigencia de su contrato tomaron la decisión de que se fuera a préstamo con el Sydney FC en Australia.

El jugador también salió subcampeón con su escuadra después de que en 30 partidos hubiera conseguido un par de goles y 5 asistencias. Fuentes en Perú han dado a conocer que el futbolista aunque sigue permaneciendo a la escuadra auriazul no entra en los planes de la plantilla y buscarían su salida de nueva cuenta.

De acuerdo con lo que se establece en el equipo, el jugador peruano aún tiene seis meses de contrato con la plantilla auriazul, es decir, hasta diciembre de 2026 pero ya no regresaría. Tomando esto en cuenta hubo algunas opiniones divididas en redes respecto a esta decisión que aparentemente ya está analizando la directiva universitaria.

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Algunos mencionaban que era una buena opción que lo mantuvieran estos seis meses en el plantel tomando en cuenta que Adalberto Carrasquilla sufrió lesión y no se sabe lo que pase después del Mundial, pero otros apuntan a que su paso por la escuadra del Pedregal no fue lo que se esperaba y por tanto, la decisión estaba bien.

En síntesis