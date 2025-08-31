Santiago Giménez podría estar viviendo sus últimos momentos en Milan. Luego de que tanto él como su agente, Rafaela Pimienta, manifestaran su intención de permanecer en el conjunto lombardo, parece que el Bebote cambió de opinión y habría aceptado que el club negocie para transferirlo a AS Roma.

ver también Santiago Giménez empieza la pretemporada encendido y marca el primer gol del Milan ante Leeds

De acuerdo a la información del periodista Fabrizio Romano, especialista en mercado de fichajes, el surgido en Cruz Azul le abrió la puerta al trueque que podría llevarse a cabo entre los Diablos y La Loba. La operación no solo consta de la llegada del delantero de 24 años al combinado de la capital, sino también del desembarco del ucraniano Artem Dovbyk en la institución rossonera.

Más allá de esto, todavía falta que ambos clubes se pongan de acuerdo en los términos de la transferencia. Cabe destacar que el mercado de fichajes en Italia se cerrará este lunes 1° de septiembre, por lo que las próximas horas serán decisivas para saber qué será del futuro del ex Feyenoord.

Publicidad

Publicidad

Fabrizio Romano confirmó que Santiago Giménez acepta salir de Milan rumbo a Roma. (Captura de pantalla)

Para el ariete de la Selección Mexicana este intercambio no sería una mala noticia. A pesar de que Milan es históricamente más ganador que Roma, lo cierto es que en lo deportivo los Giallorossi atraviesan un mejor presente. Además, tendrán competencia europea, la UEFA Europa League, mientras que los dirigidos por Massimiliano Allegri solo participan en torneos locales.

Los números de Santiago Giménez en Milan

Desde su arribo en enero del 2025, Santiago Giménez disputó 22 compromisos con Milan, siendo titular en 11 de ellos. Además, logró marcar 6 goles y 4 asistencias. Esta temporada, en tanto, jugó desde el arranque en los tres partidos de su equipo (dos por la Serie A y uno por la Coppa Italia), sin tantos y con un pase gol.

Publicidad

Publicidad

Por lo pronto, el futuro inmediato del Chaquito indica que deberá viajar a Estados Unidos para disputar la fecha FIFA de septiembre con la Selección Mexicana. Allí, el Tri se medirá en amistosos ante Japón (6/9) y Corea del Sur (9/9).