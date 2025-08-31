Mientras Cristiano Ronaldo tiene una fortuna de 2,23 billones, la que acumuló Lamine Yamal con 18 años

En la historia del futbol hubo grandes figuras que marcaron un antes y un después por lo que mostraron dentro de la cancha. Gracias a su talento dejaron un legado que será recordado por siempre. Sin embargo, hoy en día nuevas generaciones empiezan a brillar y a conquistar a los aficionados con actuaciones que ilusionan con un futuro lleno de éxitos.

ver también Mientras Cristiano Ronaldo ganó 275 millones en 2025, el dinero que acumuló Lionel Messi

Uno de esos casos es el de Lamine Yamal, la gran joya del Barcelona que desde los 16 años ya se muestra como una realidad. Con apenas 18 años, el joven español es considerado por muchos como el mejor del mundo en la actualidad y hasta candidato a quedarse con el Balón de Oro luego de la temporada que firmó, tanto en el conjunto culé como también con la Selección de España.

Las comparaciones no tardaron en aparecer y en más de una ocasión lo han puesto en paralelo con Lionel Messi. El hecho de haber surgido de la misma cantera y de mostrar similitudes en su estilo de juego hace que sean comparados, aunque está claro que todavía le queda mucho camino para intentar acercarse a lo que logró el astro argentino, que lo ha ganado absolutamente todo en su carrera.

Publicidad

Publicidad

ver también Los fichajes y rumores del mercado de traspasos europeo en vivo HOY 31 de agosto: ¿Santi Giménez a Roma?

Mientras tanto, hay quienes también ponen el foco en lo que representa fuera de la cancha. En este caso, la comparación es con Cristiano Ronaldo, el portugués que se mantiene como uno de los deportistas más ricos del planeta y que lleva años estando en lo más alto a nivel económico gracias a su carrera y a los negocios que supo construir.

Encuesta¿Crees que Lamine Yamal será mejor que Cristiano Ronaldo? ¿Crees que Lamine Yamal será mejor que Cristiano Ronaldo? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuánta fortuna tiene Lamine Yamal?

De acuerdo con la información de Celebrity Net Worth, el futbolista español ya acumula una fortuna de 8 millones de dólares a sus 18 años. Una cifra impactante para alguien de su edad, aunque todavía muy lejana de la que posee Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Publicidad

El atacante portugués, a lo largo de toda su carrera, acumuló una fortuna de 2,23 billones de dólares, siendo así el tercer deportista más rico del mundo en la actualidad, solo por detrás de Michael Jordan y de Tiger Woords, leyendas del básquet y golf.