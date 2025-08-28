El mercado de pases de Europa continúa a buen ritmo pero de a poco el final de mismo aparece en el horizonte. El próximo 31 de agosto cerrará la ventana de transferencia en las principales ligas de Viejo Continente y las opciones bajan considerablemente para los jugadores que aún no definieron su futuro.

Uno de los futbolistas que aún no tiene club tras quedar en libertad de acción es el guardameta Guillermo Ochoa. Luego de salir del AVS de la Primera División de Portugal, el experimentado portero todavía evalúa opciones para continuar su carrera en el máximo nivel.

Sin embargo, acorde a la información del periodista César Luis Merlo, el jugador de 40 años podría sumarse al Burgos CF, conjunto en la Segunda División de España con la intención de competir para poder ser parte de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

El Blanquinegro tiene sede en la ciudad de Burgos, como parte de la comunidad autónoma de Castilla y León, en España. A base de mucho sacrificio logró llegar a la Segunda División de España. Hace de local en sus partidos en el Estadio Municipal de El Plantío con una capacidad de más de 11.000 espectadores.

En caso de darse, será el séptimo equipo de Ochoa en Europa, tras Ajaccio de Francia, Málaga y Granada de España, Standard Lieja de Bélgica, Salernitana de Italia y AVS de Portugal. En total será el octavo, ya que tuvo dos ciclos en América de México.

¿Cómo fue la temporada de Guillermo Ochoa en el AVS de Portugal?

En lo que respecta a sus números en la institución portuguesa, en la temporada 2024-25 fue parte de 23 partidos, en los que fue titular en todos. Recibió 45 goles y apenas mantuvo la valla invicta en 6 ocasiones. A diferencia de otros ciclos, evitó el descenso del equipo.

