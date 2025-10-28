Este martes Julián Quiñones y el Al-Qadisiya se midieron en un partido ante el Al-Hazm en los Octavos de Final de la Copa del Rey de Campeones en Arabia Saudita, el equipo del mexicano logró vencer con un marcador de 3-1 y clasificar a la siguiente ronda de la competencia, luego de un doblete por parte del delantero de la Selección Nacional.

Doblete de Julián Quiñones

Todo estaba mal para el equipo de Quiñones en el inicio del encuentro, ya que iban perdiendo 1-0, sin embargo, Mateo Retegui puso el 1-1 para darle vida a la escuadra. Fue así cuando apareció el nacido en Colombia, Julián se apoyó con su compañero que ya había hecho el gol, hizo un pared y soltó un disparo que se colgó en la portería cerca del segundo poste, así al 54′ ya tenían la ventaja 2-1.

En menos de 10 minutos llegó el otro tanto del mexicano, se cobró la pena máxima a favor del Al-Qadisiya y fue Quiñones quien lo tiró. Sin embargo, lo quiso hacer de lujo y a lo panenka consiguió el 3-1 para la victoria y clasificación de la escuadra a la siguiente ronda donde aún esperan a su próximo rival y en busca de que sea estrella de nueva cuenta.

Faltando cerca de 21 minutos para que terminara el encuentro, Míchel decidió sacar a Quiñones del terreno de juego, ya que el marcador estaba a su favor y desde luego para cuidar a su goleador. El próximo sábado 1 de noviembre se enfrentará a el Al-Taawon en la Liga de Arabia, por lo que quiere mantenerlo descansado.

Con esta anotación, Julián suma un total de 9 goles en esta temporada con la escuadra precisamente en nueve partidos, teniendo así un arranque bueno y sobre todo se mantiene con las posibilidades de seguir siendo elegible por Javier Aguirre para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, ya que con quienes compite las cosas no serán sencillas.

