¿Obed Vargas regresará al primer equipo? Cholo Simeone responde

El Atlético de Madrid ha disputado ya sus cinco jornadas en la temporada 2026-27 en LaLiga, sin embargo, el mexicano Obed Vargas no ha sido considerado por Diego Simeone para este arranque. Es por eso que en la conferencia de prensa se le cuestionó por el mediocampista nacional y la posibilidad de sumar minutos con el primer equipo.

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Cabe mencionar que ya en el mercado de fichajes se habló de su posible salida y de cinco equipos tanto en España como en Países Bajos que estaban interesados en su fichaje. La idea era cederlo a préstamo por una temporada, para que regresara con un mejor nivel, pero se quedó sin actividad por la decisión de mantenerlo.

¿Obed Vargas regresará al primer equipo?

“Está trabajando con el mismo entusiasmo desde que llegó. Tiene una competencia muy grande en el mediocampo”, fueron las primeras palabras del Cholo Simeone respecto a la ausencia del mexicano. Y es que sí, aunque esta es la problemática por la que no está considerado, habría podido salir a otra plantilla para jugar.

Aún así, el Cholo elogió al jugador mexicano respecto a las cualidades que tiene para poder hacerse de un lugar: “es un chico humilde, noble y trabajador y es la línea a seguir, esperando la oportunidad que tenga, porque seguramente nos tocará utilizarlo como a todos sus compañeros“, esperando que la posibilidad le llegue.

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“Así que necesita estar disponible como lo hace, buscando tener esa oportunidad, que ojalá el entrenador se la pueda dar”, fueron las palabras con las que terminó Simeone respecto a la posibilidad de que empiece a sumar minutos. Aunque no determinó cuán lo haría, hace ver que está siendo contemplado en cuanto lo necesite.

En síntesis