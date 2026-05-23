El director técnico argentino se deshizo en elogios para con el atacante mexicano tras completar la temporada con el Colchonero.

La temporada 2025-26 está llegando a su fin en todos los rincones del mundo y este fin de semana finalizará LaLiga, la Primera División de España. En el caso de uno de los gigantes, Atlético Madrid, jugará el domingo en su visita a Villarreal al ser un duelo que no tiene ningun definición mediante.

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Sin embargo, en las últimas horas hubo una noticia que sorprendió para bien en México. Y es que Diego Simeone, director técnico del equipo, habló ante los medios tras el último entrenamiento del actual curdo y aprovechó para destacar el compromiso mostrado por Obed Vargas desde su llegada.

🗣️ Preguntamos a Simeone por Obed Vargas. El mexicano ha ido ganando protagonismo tras llegar en el mercado de invierno. ¿Cómo valora el Cholo su adaptación al equipo hasta el momento?



📰 @estoesatleti pic.twitter.com/HfX5VGNp1w — Pascual Ruiz Arnal (@pascualruizar) May 23, 2026

Así lo manifestó: “No es simple la adaptación al Atlético para un jugador de aquí, así que menos para uno que viene de fuera. Pero vino con ganas, dispuesto a crecer y evolucionar, queriendo escuchar, se le ve predispuesto siempre y tratando de seguir la línea del equipo”.

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Cabe recordar que el joven atacante de 20 años llegó al cuadro español en febrero de este año procedente del Seattle Sounders de Estados Unidos, cumpliendo el sueño de integrarse ni más ni menos al club del que era aficionado desde niño.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Obed Vargas en Atlético Madrid?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el volante fue parte en el cuadro rojiblanco de 12 compromisos, siendo titular en 9 de los mismos. No marcó goles pero si realizó una asistencia. De a poco, el joven jugador empieza a ganarse su lugar en uno de los conjuntos más importantes de Europa.

En síntesis

Obed Vargas , de 20 años, llegó al Atlético Madrid en febrero desde Seattle Sounders.

, de 20 años, llegó al Atlético Madrid en febrero desde Seattle Sounders. Diego Simeone destacó en conferencia el compromiso y la adaptación del atacante mexicano.

destacó en conferencia el compromiso y la adaptación del atacante mexicano. Atlético Madrid visitará al Villarreal este domingo para finalizar la temporada de LaLiga.