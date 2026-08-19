Los 5 clubes que pretenden a Obed Vargas en Europa

Hoy debuta el Atlético de Madrid y el mexicano no está contemplado, por lo que podría salir a préstamo de la institución y ya hay opciones.

La temporada anterior, Obed Vargas llegó al futbol español como uno de los fichajes prometedores del Atlético de Madrid, equipo con el que siempre soñó jugar. Pero desde el inicio se mencionaba que sería difícil mantenerlo en el equipo, por lo que podrían cederlo en caso de no ser requerido por Diego Simeone.

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¿Obed Vargas deja al Atlético de Madrid?

Aunque dio buenos partidos cuando se le brindó la oportunidad, la realidad es que era algo obvio que el mexicano no tendría muchas posibilidades de estar con la plantilla. De esta manera, el cuadro Colchonero, lo estaría prestando con la idea de darle más minutos, incluso titularidades que le permitan llegar a su mejor nivel.

Es por esta razón que han revelado, de acuerdo con el medio Superdeportivo, que hay interés de cinco equipos en Europa para poder cederlo a préstamo. Por lo que ahora lo que queda es que el conjunto del Atleti analice cuál es el que mejor le conviene, tomando en cuenta el futuro que esperan para el mediocampista mexicano.

Los equipos que lo buscan en Europa

La misma fuente revela que los interesados, hasta el momento son cuatro conjuntos de España, es decir, Getafe, Deportivo Alavés, Valencia y Sevilla, siendo quizá el último el que más oportunidades le brindaría respecto al fogueo. Mientras que un club de Países Bajos también estaría buscándolo y se trata del Feyenoord.

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Hay que recordar que este último le ayudó mucho en la carrera de Santiago Giménez, pero la experiencia que ha marcado Obed es un poco mayor a la del Bebote, por lo que la opción que más le convendría pensando en un futuro, sería principalmente en España, donde además podrían estarle siguiendo la pista como un rival.

En síntesis