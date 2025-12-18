Es tendencia:
¿Juega Santiago Giménez? Las alineaciones de Milan vs. Napoli por la Supercopa de Italia 2025-26

El Rossonero busca la defensa del título ante uno de los equipos sensación del Viejo Continente.

Por Lucas Lescano

Milan y Napoli buscan un lugar en la final de la Supercopa de Italia.
© GETTY IMAGESMilan y Napoli buscan un lugar en la final de la Supercopa de Italia.

Aunque el año apenas esté llegando a la mitad en el aspecto deportivo, este jueves es más que importante para Milan y Napoli. En Arabia Saudita, dos de los equipos más importantes de su país se medirán en una de las semifinales de la Supercopa de Italia en un partido único que tendrá en el campo de juego a las figuras más destacadas de ambos conjuntos.

Es sabido que Santiago Giménez está de baja por lesión que le requirió una cirugía que lo mantendrá alejado de las canchas cerca de dos meses. En ese sentido, Milan ha encontrado soluciones importantes con la dupla de ataque conformada por Rafael Leao y Christopher Nkunku, nombres que se esperaban que estuvieran desde el inicio en un compromiso tan importante. Sin embargo, la presencia de Christian Pulisic se impuso y le ganó la pulseada al portugués.

Por el lado de Napoli, aunque la baja de Kevin De Bruyne es de mucha sensibilidad, la realidad es que los comandados por Antonio Conte encontraron el suficiente recambio para poder mantenerse compitiendo en lo más alto del futbol italiano.

El inicio del encuentro está previsto para las 13:00hs del Centro de México, 14:00hs en Bogotá y 16:00hs en Buenos Aires. Quien avance a la próxima instancia esperará por el otro finalista que saldrá del duelo entre Inter y Bologna que se disputará este viernes.

La alineación de Milan para enfrentar a Napoli

  • Mike Maignan
  • Koni De Winter
  • Fikayo Tomori
  • Strahinja Pavlovic
  • Pervis Estupiñán
  • Ruben Loftus-Cheek
  • Alexis Saelemaekers
  • Adrien Rabiot
  • Ardon Jashari
  • Christian Pulisic
  • Christopher Nkunku

    DT: Massimiliano Allegri.

La alineación de Napoli para enfrentar al Milan

  • Vanja Milinković-Savić
  • Giovanni Di Lorenzo
  • Amir Rrahmani
  • Juan Jesús
  • Leonardo Spinazzola
  • Stanislav Lobotka
  • Scott McTominay
  • Elif Elmas
  • David Neres
  • Rasmus Höjlund
  • Matteo Politano

    DT: Antonio Conte.
