Una meta para los equipos es estar entre los mejores del mundo. Los clubes compiten por ser los dominadores tanto en los torneos nacionales como en los internacionales. Para tener un orden, muchos entes organizan una serie de clasificaciones para tener una noción, desde su punto de vista, de cuáles son los mejores.

Un ranking con mucho reconocimiento en el mundo del futbol es el de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que mes a mes ordena a los clubes en una lista por medio de una serie de puntos otorgados con base en los rendimientos deportivos en los últimos 12 meses.

Con casi todo el 2025 transcurrido, PSG lidera la actual tabla publicada en octubre, seguido por Real Madrid e Inter. Para completar el Top-5, Chelsea y Barcelona se suman. El mejor equipo del continente americano que aparece es Flamengo en el puesto 8.

Puesto Club País 72 Rangers Escocia 73 Ludogorets Bulgaria 74 Central Córdoba (SdE) Argentina 75 Cruz Azul México 76 Vélez Argentina 77 Sporting Braga Portugal 78 Panathinaikos Grecia

En el caso de los clubes de México, el mejor posicionado es Cruz Azul, quien está en el lugar 75, que tuvo con la Concachampions 2025 su mayor éxito deportivo en el último año. Con respecto al mes anterior se ubicaba un puesto abajo. El plano internacional y un correcto andar en el plano nacional le dio la oportunidad para sumar puntos.

Por encima de la Máquina Cementera se ubican clubes como Rangers de Escocia, Ludogorets de Bulgaria y Central Córdoba (SdE) de Argentina. En tanto, por debajo se sitúan equipos como Vélez de Argentina, Sporting Braga de Portugal y el también club griego, Panathinaikos.

¿Qué otros equipos de la Liga MX aparecen?

Además del cuadro celeste, también aparecen en el listado Rayados (127), Tigres (187), América (202), Toluca (282), Pumas (330), Pachuca (385) y Chivas (454). Los que no aparecen de la Primera División en el Top 500 del mundo son León, Necaxa, Juárez, Mazatlán, Atlas, Querétaro, Atlético San Luis, Puebla, Santos Laguna y Xolos.

