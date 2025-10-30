La temporada 2025-26 de la Serie A de Italia avanza a buen ritmo y, tras 9 jornadas jugadas, el Napoli lidera en solitario con 21 unidades. Sin embargo, mantiene los mismos puntos que la Roma, aunque los del sur italiano son los #1 por tener mejor diferencia de gol.

Por debajo, los escoltas los siguen con 18 unidades, y son de la misma ciudad: Inter y Milan completan el cuarteto de equipos que estarían clasificándose a la próxima edición de la UEFA Champions League. Los de rojo y negro se mantienen por debajo de su rival de toda la vida por tener peor diferencia de gol.

Son 14 los goles que ha marcado el Rossonero en este inicio del torneo nacional. Sin embargo, ninguno fue convertido por el delantero mexicano Santiago Giménez. Y en total, luego de 11 partidos, la cantidad de tantos es de apenas uno, sumándose apenas 2 asistencias.

Santiago Giménez no atraviesa su mejor época goleadora en Milan. [Foto: Getty Images]

El ex Feyenoord solo le marcó al Lecce por la Coppa Italia 2025-26 el pasado 23 de septiembre, un aporte sumamente pobre por lo que ha mostrado en el gigante neerlandés. Ante este panorama, la prensa no ha tenido piedad por el jugador. Uno de ellos fue La Gazzetta dello Sport, uno de los diarios deportivos de mayor prestigio en Italia.

“Santiago Giménez lleva un par de partidos en el túnel y ahora, cuanto más corre, más se esfuerza. La impresión, viéndolo jugar, empeora noche tras noche y es natural preguntarse si en lugar de otra inyección de confianza, le vendría bien sentarse un rato“, afirmaron.

Y agregaron, sin ningún tipo de escrúpulos: “Contra el Pisa y el Atalanta nunca vio puerta, nunca fue peligroso. De hecho, en Bérgamo incluso parecía tener problemas psicológicos. El estilo de juego del Milan ciertamente no le ayuda“.

¿Cuándo vuelven a jugar Santiago Giménez y Milan por la Serie A?

De cara a la Jornada 10 del certamen doméstico, Bebote tendrá revancha si le dan la oportunidad. Milan jugará el próximo domingo 2 de noviembre desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en condición de local en el Estadio San Siro ante la Roma, en un duelo clave por el liderato de la tabla de posiciones.

