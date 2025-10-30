AC Milan se encuentra en plena lucha por la cima de la Serie A esta temporada. Tras un año complicado, el conjuno rossoneri parece haber encontrado el rumbo de la mano de Massimiliano Allegri: están a tres puntos de los líderes, Napoli y AS Roma. Sin embargo, este buen presente del equipo no va de la mano con la actualidad de Santiago Giménez.

El atacante mexicano comenzó la temporada 2025-26 con una asistencia en la victoria ante Bari por la Copa Italia. No obstante, apenas registra un gol en los 11 partidos que lleva disputados: contra Lecce el pasado 23 de septiembre, también por la copa doméstica. Es decir, sigue sin marcar por Serie A luego de nueve jornadas.

A pesar de este difícil momento, el Bebote ha recibido el respaldo de su entrenador, pero los aficionados del Milan no han demostrado tener la misma paciencia. Por el contrario, luego del reciente empate con Atalanta, Santiago recibió una ola de ataques en redes sociales con comentarios ofensivos del estilo “quédate en México y vende tacos” o “es jugar con uno menos en ataque”.

La furia de los aficionados del Milan con Santi Giménez tras el empate con Atalanta

En síntesis