Héctor Herrera es uno de los futbolistas mexicanos en vigencia que sabe lo que es jugar y mantenerse al más alto nivel en el futbol de Europa. Con la autoridad que le confieren sus nueve años de trayectoria en el Viejo Continente (2013-2022), el actual futbolista de Toluca se refirió al momento que se encuentra viviendo Santiago Giménez, quien en los últimos días fichó nada menos que por el AC Milan desde el Feyenoord.

Publicidad

Publicidad

ver también El récord de ventas que logró el Milan con la llegada de Santiago Giménez

Al respecto, el ex mediocampista de Porto y Atlético de Madrid destacó, en diálogo con TUDN, el nivel que mostró el surgido en Cruz Azul durante su estadía en el club neerlandés y la importancia del apoyo familiar en su buen andar.

“En Feyenoord la estaba rompiendo yno tengo duda que le va a ir muy bien en Milán. Es muy importante el apoyo que tiene de su familia, su esposa, sus papás, su mamá, sus hermanos, porque estando lejos de tu país, lejos de tu gente, es difícil adaptarse o iniciar. Cuántos jugadores no se han regresado por eso o porque simplemente no se acomodan al futbol, a otro clima o cosas así”, afirmó el ex Selección Mexicana, de 34 años.

Para Héctor Herrera, el apoyo familiar es la clave del éxito de Santiago Giménez en Europa. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, Herrera calificó como “positiva” la llegada del atacante de 23 años al conjunto rossonero y agregó que los otros futbolistas mexicanos que se encuentran en Europa están transitando por buen camino.

“Es muy positivo para el futbol mexicano la llegada de Santi a un equipo grande como el Milan y los jugadores que están en Europa lo están haciendo bien. Somos pocos, pero creo que lo están haciendo bien. Se sigue hablando de jugadores que van saliendo y esperemos que los demás también se puedan animar y ser apoyados para su crecimiento personal, para sus carreras y obviamente para el futbol”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Giménez en AC Milan?

Luego de su buen debut en el conjunto lombardo durante la victoria por 3-1 ante Roma por los cuartos de final de la Copa Italia, Santiago Giménez se prepara para disputar un nuevo encuentro con la playera rojinegra. Este sábado 8 de febrero desde las 11:00 horas (CDMX) los dirigidos por Sergio Conceição visitarán a Empoli por la 24. jornada de la Serie A.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que, en dicho certamen, Milan se ubica en la octava posición con 35 puntos y a unas lejanas 19 unidades del líder Napoli cuando le quedan 16 fechas por disputar.