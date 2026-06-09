Brian Gutiérrez elogia a Julián Quiñones y a Álvaro Fidalgo

El llamado de Brian Gutiérrez para el Mundial con la Selección Mexicana ha representado mucho para la afición de Chivas, ya que es uno de los jugadores más prometedores en la plantilla, sin embargo, Javier Aguirre lo ha puesto a trabajar en el ataque con los americanistas, que en conjunto se ven con un buen poderío ofensivo.

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Brian Gutiérrez rompe el silencio sobre trabajar con Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones

Es por ello que hoy que continuaron su entrenamiento en el CAR previo a la inauguración del Mundial ante Sudáfrica, el futbolista de Chivas fue uno de los que se dio a la tarea de platicar con los medios y cómo se ha sentido mientras trabaja con Álvaro Fidalgo en el mediocampo y con Julián Quiñones en algunas ocasiones.

Del primero que habló fue precisamente del jugador del Al-Qadisiyah, del cual mencionó sus aptitudes y cómo está siendo trabajar con él dentro de la plantilla Tricolor: “Es un grandísimo jugador, yo creo que tiene muchas cualidades a destacar, nos ayuda mucho, es un buen compañero y un buen tipo”.

“Hay una buena dinámica entre nosotros y como todo el plantel creo que estamos muy unidos, muy juntos y se refleja en la cancha. Esa convivencia día a día creo que nos ayuda mucho”, fueron las palabras de Brian cuando se le cuestionó sobre los entrenamientos que ha tenido en conjunto con el “Maguito” en estos días.

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Algunos aficionados azulcremas se ha ilusionado con estos tres jugadores, ante la molestia de los rojiblancos, quienes no estarían dispuestos a dejarlo salir con rumbo al rival después del Mundial. Sin embargo, en cuestión de Selección, estos tres futbolistas sí ilusionan con la posibilidad de demostrar un buen funcionamiento en los próximos partidos.

En síntesis