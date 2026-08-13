¿Con destino de Europa? Julián Quiñones y un nuevo gol en Arabia Saudita para seguir imparable

El delantero más destacado de México en el Mundial 2026 continúa con su ritmo imparable en Medio Oriente.

Una nueva temporada inició para Julián Quiñones. Tras su excelente participación en la Copa del Mundo con cuatro goles en cinco partidos, el delantero regresó a Arabia Saudita para continuar su camino con el Al-Qadisiyah y ya se despachó con un tanto en el inicio de la Saudi Pro League.

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Su equipo derrotó por 3-1 a Al-Shabab con participación directa del mexicano. El encuentro se encontraba igualado 1-1 y se acercaba a la recta final, pero Julián apareció al rescate y anotó a los 80 minutos para completar la remontada de un encuentro en el que habían comenzado perdiendo.

Así fue un nuevo gol de Julián Quiñones en Arabia Saudita

Quiñones acompañó una excelente jugada individual de su compañero que lo encontró solo en el segundo poste, donde Julián solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. De esta manera, quien terminó como el máximo anotador la liga la temporada pasada, inició la nueva campaña con el mismo ritmo que le permitió imponerse a una figura como la de Cristiano Ronaldo.

🔥🇸🇦 PRIMER PARTIDO Y PRIMER GOL DE LA TEMPORADA PARA JULIAN QUIÑONES CON AL QADSIAH LUEGO DE LA COPA DEL MUNDO!



Llega a 74 G+A en 69 partidos en Arabia. 🤯 pic.twitter.com/rYO65aMbYF — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 13, 2026

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Los números de Quiñones fueron impresionantes la pasada temporada. El extremo jugó 31 partidos a lo largo de la temporada y convirtió 32 goles, sumados a cuatro asistencias, lo que deja a las claras que encontró su lugar en el mundo en una liga que le ofrece lo que necesita para desarrollar su mejor futbol.

Por otro lado, en relación a toda su prestación en Arabia, las estadísticas indican que Julián alcanzó las 74 participaciones entre goles y asistencias en 69 partidos jugados. Este nivel y la confirmación que entregó en el Mundial le permitieron ingresar en el radar del futbol europeo para un posible desembarco al Viejo Continente.

Sin embargo, sucedió que nadie avanzó de forma concreta por su fichaje, sumado a la comodidad del jugador de haber encontrado su lugar en el mundo. De esta manera, todo parece indicar que Quiñones tendrá, por lo menos, una campaña más en Arabia para continuar demostrando la diferencia que puede sacar ante sus rivales de Medio Oriente.

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En síntesis