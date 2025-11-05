Luego de 10 partidos disputados en esta temporada en la Serie A Genoa en su último duelo ante el Sassuolo por fin pudo ganar un partido. El resultado fue de 2-1 a su favor, pero consiguió esa tan anhelada victoria de la mano de Roberto Murgita, quien se quedó como técnico interino después de la baja de Patrick Vieira anteriormente.

El conjunto en el que milita el mexicano Johan Vásquez no ha podido conseguir ni un gol y mucho menos una victoria en casa, por lo que llamó la atención que teniendo su primer triunfo como visitante hayan decidido buscar a un nuevo director técnico, el cual ya estaría en el banquillo el próximo domingo cuando se midan ante la Fiorentina.

Hasta el momento, el conjunto del exjugador de Pumas, se encuentra en el lugar número 18 de la liga italiana con apenas 6 unidades, por lo que esperan que con este cambio se puedan alejar de la zona de descenso y es que de ser así, sería la tercera vez que un equipo en el que está Johan se va a segunda división, por ello tomaron cartas en el asunto.

¿Quién sería el nuevo DT del Genoa?

De acuerdo con la información de Fabrizio Romano el día de hoy se reunirá la directiva del conjunto con Daniele de Rossi, el exjugador y estratega de la AS Roma estaría dirigiendo a la escuadra del Genoa con la idea de salvarlos como en su momento hizo con La Loba llevándolos hasta las Semifinales de la Europa League.

De esta manera, se espera que este domingo cuando se midan ante la Fiore, sea el exjugador italiano quien tome las riendas del equipo. Serán nuevas decisiones en donde tendremos que ver si considerará al mexicano como parte clave de la escuadra de ahora en adelante, ya que se había ganado la titularidad, en espera de que se siga manteniendo en esa zaga central.

