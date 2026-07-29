La Real Sociedad supera al Ajax y se acerca a Edson Álvarez

Edson Álvarez estaría muy cerca de concretar un nuevo fichaje, por lo que la Real Sociedad y Ajax serían los principales.

Luego de que Edson Álvarez fuera el Mundial, quedándose fuera del Fenerbahce, el mexicano tenía la idea de buscar un nuevo equipo que le permitiera desarrollarse en el futbol europeo, pero precisamente la Copa del Mundo no ayudó como esperaba.

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¿Real Sociedad le ganará el fichaje de Edson Álvarez al Ajax?

Aún así, este lunes se dio a conocer que el Ajax estaba interesado en el regreso del “Machín” a su plantilla, pero que se había sumado la Real Sociedad para concretar su llegada. Por el pasado que tuvo Edson con el cuadro neerlandés todo apuntaba a que sería la opción más viable.

Sin embargo, el día de hoy Fabrizio Romano dio a conocer que el equipo de LaLiga ya se le ha adelantado al conjunto de Ámsterdam y estaría gestando conversaciones con el West Ham, equipo al que pertenece su carta, para poder llegar a un acuerdo.

En estos días, Álvarez ha estado en la mira de equipos en Alemania y Portugal, pero no se había confirmado que hubiera y una oferta real por el futbolista hasta el día de hoy. Aunque no está cerrado este tema, la Real Sociedad ya tiene cierta ventaja sobre el Ajax.

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Mexicanos que han estado en la Real Sociedad

En caso de que el mexicano pudiera arribar a este cuadro español, no sería el primer compatriota en hacerlo, ya que en su momento jugadores como Luis García, Carlos Vela, Diego Reyes y Héctor Moreno. En caso de adquirirlo tendrían que soltar un aproximado de los 38 millones que los Hammers pagaron por su fichaje.

En síntesis