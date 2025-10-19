La Selección Mexicana no tuvo el mejor resultado en su Fecha FIFA de octubre, ya que de sus dos partidos en ninguno pudo conseguir la victoria; en el juego ante Colombia el equipo quedó exhibido con un resultado de 4-0, mientras que frente a Ecuador un empate de 1-1 hizo ver que el equipo aún no estaba preparado para el Mundial 2026.

Una noticia que llamó la atención, es que Javier Aguirre apuntó que estaría buscando jugadores, es decir, que las convocatorias no serían las mismas, debido a los resultados, por lo que le estará moviendo en distintas posiciones para poder conseguir a los mejores elementos para los partidos que vienen ante Uruguay y Paraguay.

Ayer se dio el Clásico Joven entre América y Cruz Azul; jugadores como Jorge Sánchez y Kevin Álvarez mostraron errores garrafales en la lateral derecha, por lo que al ser seleccionados habría que buscar otras opciones para que se puedan reemplazar así como lo mencionó el “Vasco” y elegir a quienes estén en su mejor momento.

¿Julián Araujo por el lugar de Kevin y Jorge?

Tomando esto en cuenta, Julián Araujo que ahora juega con el Bournemouth en Inglaterra ha tenido un mal paso, puesto que los minutos con el equipo no le ayudan en nada para ser considerado por Aguirre. Es por ello, que de acuerdo con información de 365Scores, el futbolista mexicano estaría buscando su salida para tener la oportunidad de llegar al Mundial 2026.

Con los errores que los laterales podrían tener se le abre la posibilidad, aunado a la ausencia de Rodrigo Huescas por lesión. Empezar a sumar podría ayudarlo a ser considerado incluso sobre elementos como Israel Reyes o Richard Ledezma, quienes podrían aportar en esa zona, por lo que de tomar la decisión tendría que hacerlo de manera inmediata.